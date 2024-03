Mathias Gidsel: "Jedes Spiel ist ein Finale"

Durch eine dominante zweite Halbzeit konnten die Füchse Berlin am Ende deutlich gegen die Rhein-Neckar Löwen gewinnen (36:28). Mathias Gidsel sprach nach Abpfiff über das Spiel, den Zweikampf um die Meisterschaft und die gut genutzte Nationalmannschaftspause.

Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?

Mathias Gidsel: "Ich finde das war eine super Leistung von uns heute. Die erste Halbzeit war unter Kontrolle. Natürlich hatte Späth ein paar zu viele Paraden und hat das ein bisschen schwer gemacht, dadurch war die Führung ein bisschen weniger, als wir es vielleicht verdient haben. Zweite Halbzeit spielen wir wirklich gut, mit großer Kontrolle. Wenn sie einen Fehler machen, bestrafen wir ihn. Das war eine super professionelle Leistung heute."

Was ist in der Halbzeit passiert, dass das auf einmal so deutlich wurde?

"Nicht so viel. Natürlich kriegt Späth nicht die gleiche Paradenzahl in der zweiten Halbzeit, die Rhein-Neckar Löwen machen ein paar mehr Fehler und wir spielen super kontrolliert. Es war keine super Leistung, keine Topperformance, aber wir hatten das Spiel die ganze Zeit unter Kontrolle. Nicht super schön, aber super professionell."

Was war das für eine Antwort auf den Rückschlag gegen Magdeburg?

"Alle können in Magdeburg verlieren. Es war gut, dass wir zurück in der Siegerstraße sind. Jetzt müssen wir nur dran bleiben. Wir müssen immer einen Punkt hinter Magdeburg bleiben und wenn sie dann einen Fehler machen, müssen wir da sein. Aber wir haben wirklich viele schwere Spiele. Heute war eines der schwersten Auswärtsspiele, die wir haben."

"Jetzt spielen wir Sonntag nochmal gegen Balingen zuhause. Jedes Spiel ist jetzt ein Finale, weil wir dieses Spiel in Magdeburg verloren haben. Aber ich bin stolz in schwerer, voller Halle hier in Mannheim am Donnerstagabend. Ich bin echt stolz, dass wir eine super professionelle Leistung gezeigt haben."

Wie sehr hat euch die Nationalmannschaftspause dafür geholfen?

"Super. Ich kriege nicht so viele Pausen in einem Jahr, vor allem auch mit Olympia. Es war eine gute Möglichkeit für mich, ein bisschen zu entspannen und die Kräfte ein bisschen zurückzubekommen. Ich habe die vier freien Tage genossen und jetzt bin ich hundertprozentig fit für die letzten wichtigen Entscheidungsspiele. Jetzt wird alles entscheiden, wir haben noch keinen Titel gewonnen. Aber wir bleiben dran, wir haben die Möglichkeit."