Mathias Gidsel dominiert auch dieses Tore-Ranking in der Handball-Bundesliga

Die Handball-Bundesliga erhebt mit ihren Scouts während der Spiele verschiedene Daten, unter anderem auch die Art, wie die Tore entsteht. Beim Phänomen Mathias Gidsel sticht auch ein besonderer Wert heraus. Ein Blick auf die Statistik:

Beim Umschaltspiel setzen viele Teams auf ihre Außenspieler, gerade einmal drei in den Top15, fünf in den Top20 und neun in den Top30 sind auf anderen Positionen heimisch. Doch ganz an der Spitze steht Mathias Gidsel, der 52 Tore aus dem Gegenstoß erzielt hat.

Der Welthandballer überzeugt dabei mit einer Erfolgsquote von über 90 % auf dieser Position. Das Podium komplettieren Vincent Büchner (42) von der TSV Hannover-Burgdorf und Casper Mortensen vom HSV Hamburg (37).

Der Däne hat aber in den Top15 die schlechteste Erfolgsquote mit rund 77 %, benötigte 48 Versuche für seine Treffer. Drei Spieler aus den Top30 sind hingegen im Gegenstoß ohne Fehlwurf - Lemgos Lukas Zerbe, Eisenachs Ivan Snajder und Stuttgarts Patrick Zieker.

chs

Die Gegenstoßspezialisten der Liqui Moly Handball-Bundesliga