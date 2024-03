Mathias Gidsel auch Dänemarks Handballer des Jahres 2023

Was für eine Ehre für Füchse-Star Mathias Gidsel! Der 25jährige Vize-Europameister und Torschützenkönig der EHF EURO 2024 wird heute vor dem Bundesligaspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten als "Dänischer Handballspieler des Jahres 2023" ausgezeichnet. Erst Anfang der Woche hatte der Weltverband ihn zum Welthandballer ernannt.

Dieser Preis wird von der Dänischen Handball-Spielergewerkschaft in Zusammenarbeit mit About Vintage vergeben. Das Besondere daran: Es ist kein Journalisten- oder Publikumspreis, sondern wird von den eigenen dänischen Mitspielern vergeben. Abgestimmt haben ausschließlich Handballspieler und Kollegen der ersten und zweiten dänischen Liga sowie dänische Spieler, die in einer der Handball-Ligen im Ausland spielen.

"Es ist die höchste Auszeichnung, die wir in Dänemark haben, und vor allem deshalb so wertvoll, weil sie von den Spielerkollegen aus den anderen Mannschaften vergeben wird. Bisher haben wir die Trophäe immer im Rahmen von Länderspielen vergeben, wenn sie an einen Spieler ging, der im Ausland spielt. Diesmal möchten wir Mathias genau dort ehren, wo er spielt und Woche für Woche seine Topleistung abruft - vor heimischer Kulisse, vor seinen Füchse-Fans", erklärt Torben Vinther.

Der Direktor der Dänischen Handball-Spielergewerkschaft. ist heute im Berliner Fuchsbau, um die Trophäe und ein Geschenk von About Vintage persönlich zu überreichen. Es ist nach 2021 bereits das zweite Mal, dass Mathias Gidsel als "Dänischer Handballspieler des Jahres 2023" geehrt wird.