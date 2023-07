Mathenia verlängert beim Club und möchte Karriere in Nürnberg beenden

Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Christian Mathenia am Dienstag langfristig verlängert. Eine weitere Station sieht der Torwart indes nicht mehr in seiner Laufbahn.

Nürnberg ist seine zweite Heimat geworden - und so kommt die Vertragsverlängerung mit dem FCN an diesem Dienstag auch nicht unbedingt überraschend: Christian Mathenia wird auch künftig für den Club nach Bällen hechten, das Arbeitspapier wurde langfristig ausgeweitet, wie der Traditionsverein aus dem Trainingslager in Österreich meldet.

2018 vom HSV gekommen

Seit 2018 trägt Mathenia das Trikot des FCN, geht nach einer Verletzung aller Voraussicht nach als Stammtorwart in seine schon sechste Saison beim Zweitligisten. Nach Stationen in seiner Heimat führte der Weg des gebürtigen Mainzers über Darmstadt 98 und den Hamburger SV an den Valznerweiher. In 136 Spielen in Liga, Pokal und Relegation stand Mathenia seither für Nürnberg im Kasten.

Chris hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie stark er sich mit dem Club identifiziert. Sportdirektor Olaf Rebbe

Olaf Rebbe erklärte die Vertragsverlängerung in der offiziellen Mitteilung: "Chris hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie stark er sich mit dem Club identifiziert", sagte der Sportdirektor. "Zudem sind wird mit seinen gezeigten Leistungen und seinem Verantwortungsbewusstsein rund um die Mannschaft absolut zufrieden."

Nach seiner Schulter-Verletzung habe sich der Routinier "vorbildlich zurückgearbeitet", der Verein bezeichnet Mathenia "bedenkenlos als Vorzeigeprofi", auch dadurch ausgedrückt, dass der Profi dem Verein "in den Vertragsgesprächen sehr entgegengekommen" sei.

"Wir fühlen uns extrem wohl"

"Nach fünf Jahren beim Club und in der Stadt kann ich mich Fug und Recht behaupten, dass Nürnberg meine zweite Heimat geworden ist", führte Mathenia unterdessen aus. "Meine Frau kommt aus der Region, meine Kinder sind hier geboren. Wir fühlen uns extrem wohl." Die Tatsache, dass er "mit dem 1. FC Nürnberg inzwischen schon so viel durchlebt" habe, verbinde zudem, so der Schlussmann, der schließlich einen Ausblick wagte: "Und wenn es nach mir geht, möchte ich hier sogar irgendwann meine Karriere beenden."

Nach einer schwierigen Saison für den Club steht jedoch nicht Mathenias Karriereende im Fokus, sondern vielmehr die kommende Runde, die nach einem Testspiel-Highlight am 13. Juli gegen den FC Arsenal Ende des Monats auswärts beim FC Hansa Rostock beginnen wird.