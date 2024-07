Matchwinner Watkins: "Ich schwöre beim Leben meiner Kinder"

Sonderlich viele hätten nach Englands unbefriedigenden Auftritten nicht daran geglaubt, dass es die Three Lions nach der EM 2021 erneut ins Endspiel schaffen. Dank des Treffers von Ollie Watkins dürfen die Engländer auf den ersten Europameisterschafts-Titel hoffen.

Es lief gerade noch die 90. Minute, als der für Kapitän Harry Kane eingewechselte Ollie Watkins ein Zuspiel des ebenfalls ins Spiel gekommenen Cole Palmer aus der Drehung ins Tor vollendete und England damit zum zweiten Mal in Folge nach der EM 2021 ins Endspiel schoss. "Ich schwöre beim Leben meiner Kinder: Ich habe zu Cole Palmer gesagt: Wir kommen rein, ich schieße das Tor und du spielst den Pass. Als der Ball einschlug, war das das beste Gefühl überhaupt", sagte der Angreifer von Aston Villa euphorisiert bei ITVSport und fügte an, noch nie einen Ball "so gut getroffen" zu haben.

"Vielleicht können sie mir die Lottozahlen geben" Ollie Watkins

"Auf diesen Moment habe ich seit Wochen gewartet. Es hat mich viel harte Arbeit gekostet, um dahinzukommen, wo ich heute bin. Ich habe die Chance bekommen und sie mit beiden Händen ergriffen." Dass England sich am Mittwochabend deutlich verbessert gegenüber den vorangegangen Auftritten präsentierte, war alles andere als selbstverständlich. "Die Anzahl der Leute, die mir heute eine Nachricht geschickt haben, um mir zu sagen, dass ich den Siegtreffer erzielen werde, war unglaublich. Sie haben es offensichtlich in die Welt hinausposaunt. Hoffentlich können sie das auch am Sonntag tun und mir vielleicht die Lottozahlen geben."

Die Three Lions agierten deutlich temporeicher, versprühten oftmals Spielfreude und verdienten sich den Finaleinzug. "Wir haben diesen Abprallfaktor, wenn wir mit einem Tor zurückliegen. Wir geben nie auf." Am Sonntag trifft England nun im Berliner Olympiastadion im EM-Finale auf Spanien, das unter anderem Deutschland und Frankreich hinter sich ließ.

"Spanien ist eine großartige Mannschaft. Der Kader ist sehr breit aufgestellt, genau wie bei uns" lobte Watkins die Iberer. "Es ist das wichtigste Spiel unseres Lebens, aber jetzt wollen wir das erst einmal feiern."