Matchwinner Trapp und der "verdient glückliche" Sieg

Durch den 3:2-Erfolg in Gladbach holte Frankfurt den sechsten Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen (bei nur einer Niederlage) und klopft in der Tabelle langsam oben an - am Mittwoch nicht zuletzt dank eines Mannes.

"In Unterzahl hat uns Kevin den Sieg gerettet", brachte es Sebastian Rode nach dem Spiel im Borussia-Park auf den Punkt. Denn in der Tat hielt der Frankfurter Keeper in der Schlussphase mehrfach stark und rettete der SGE so den Sieg. "Es war hinten raus eine großartige kämpferische Willensleistung. In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan. Man hat gesehen, dass wir nicht so aktiv und agil waren. Wir sind viel hinterhergelaufen und waren etwas unsicher. Die vergangenen Spiele haben Spuren hinterlassen", meinte derweil Oliver Glasner.

Retter Trapp und sein Zuspruch für Hütter

Auch der Frankfurter Coach hatte indes in seinem Schlussmann einen Garant für den Erfolg ausgemacht, denn: "Mit der Gelb-Roten Karte war es wieder ein anderes Spiel. Dann hieß es, alle Kräfte zu mobilisieren. Das haben die Jungs wieder gemacht, sich in jeden Schuss geworfen, und wenn mal jemand durchkam, war Kevin da. Am Ende steht deswegen ein fantastischer Auswärtssieg."

Der Angesprochene gab das Lob artig zurück. "Hinten raus war es sicher auch mit Glück, aber wir haben auch gefightet und viel dafür getan. Man merkt, dass sie ein bisschen verunsichert sind. Wir haben aber auch die Mentalität und Abgeklärtheit, um dann gleich nach dem 2:2 wieder das Tor zu machen. Daher würde ich sagen, es war verdient glücklich", so Trapp, der auch in Richtung seines Ex-Trainers Adi Hütter, der mit Gladbach zum vierten Mal in Folge verloren hatte, Zuspruch übrig hatte: "Er hat es auch mit uns geschafft, aus solchen Situationen rauszukommen. Das wird er auch mit Gladbach schaffen."

Nach Tor und Assist: Lindström wird emotional

Große Emotionen rief der leidenschaftlich erkämpfte Sieg in Gladbach bei Jesper Lindström hevor, der erst das 1:1 kurz vor der Pause vorbereitet und dann die Eintracht mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erstmals in Führung gebracht hatte. "Dieses Team ist einfach nur unglaublich. Es macht so viel Spaß, hier zu sein und mit dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Mir ist es wichtig, dem Team zu helfen, das ist mir mit meinem Tor und der Vorlage gelungen. Das Spiel war ein Fight."