Matchwinner Tella lässt Worten Taten folgen

Bayer 04 Leverkusen stellte seine Auswärtsstärke auch am Böllenfalltor mit einem 2:0 gegen Darmstadt 98 unter Beweis. Souverän wie seriös, wie zwei Protagonisten urteilten.

Man habe die "enorm schwere" Aufgabe beim Aufsteiger gut angenommen und sei von Beginn an souverän aufgetreten, resümierte Granit Xhaka gegenüber "Sky" nach dem 2:0, dem schon achten Auswärtssieg der Werkself, der die Tabellenführung manifestierte. "Wir haben viele Zweikämpfe bestritten und auch verdient gewonnen."

Es gab Gespräche unter der Woche, wir waren nicht sicher, ob ich spielen sollte. Granit Xhaka

Dass er in der Anfangsformation gestanden habe, sei keinesfalls sicher gewesen, verriet der gewohnt ball- und stellungssichere Schweizer. "Es gab Gespräche unter der Woche, wir waren nicht sicher, ob ich spielen sollte. Aber ich habe ja mittlerweile schon mehr Erfahrung und habe gesagt, dass ich auf jeden Fall vorsichtig sein werde - Gottseidank hat es gut geklappt. Denn diese Spiele wie in der nächsten Woche möchte man als Fußballer spielen."

Und meinte damit das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart am Dienstag (20.45 Uhr) sowie natürlich das Gipfeltreffen gegen den FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr) jeweils vor heimischer Kulisse. "Eine spannende Woche, die vielleicht in die eine oder andere Richtung zeigen kann", blickte der 31-Jährige voraus. "Da wollen wir unseren Fans wirklich etwas geben, denn sie unterstützen uns jedes Spiel wie auch heute." Lob fand der Stratege dann auch für Matchwinner Nathan Tella und freute sich über den Doppelpack des 24-Jährigen, der hart arbeite und sich immer besser im Team integriere.

Der strahlende wie auch etwas schüchterne Tella trat dann noch selbst vor das Mikrofon. "Wir mussten eine Reaktion auf das letzte Spiel zeigen (0:0 gegen Gladbach, Anm.d.Red.)", sagte der in der Liga erstmals in der Anfangsformation aufgebotene Flügelspieler, und dies sei sehr seriös gelungen. Schmunzeln musste der 24-Jährige über seinen Führungstreffer, hatte er doch unter der Woche noch geunkt, dass es an der Zeit wäre, ein Kopfballtor zu erzielen.

Gesagt, getan. Und eine gelungene Bewerbung für weitere Startelfeinsätze noch dazu.