Matchwinner Reese dankt den Fans: "Wie Benzin in den Adern"

Fabian Reese war für Hertha BSC der Spieler des Spiels beim 5:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen den HSV. Seine Energie zog er dabei laut eigener Aussage aus der Fankurve.

Zwei Tore selbst erzielt, den dritten Treffer von Hertha BSC vor dem Elfmeterschießen mit Ende der Verlängerung vorbereitet und den entscheidenden Strafstoß verwandelt: Fabian Reese war ohne Wenn und Aber der Unterschiedsspieler im Traditionsduell der Berliner mit dem HSV.

Reese freut die "unglaubliche Stimmung bis zur letzten Minute"

Anstatt großartig über sich selbst zu sprechen, wollte Reese nach Abpfiff des Krimis, in dem Hertha zweimal mit dem Rücken zur Wand gestanden hatte, lieber über den Hertha-Anhang reden. "Im Namen des gesamten Vereins" bedankte sich der Ex-Kieler zunächst am "Sky"-Mikrofon "für diese unglaubliche Stimmung bis zur letzten Minute, die uns nach vorne gepeitscht hat".

Die 58.496 Zuschauer im Berliner Olympiastadion waren naturgemäß überwiegend auf der Seite der Alten Dame. Reese spürte dies ebenso wie den Willen des Teams. "Eindrucksvoll" habe dieses gezeigt, "was man erreichen kann, wenn man immer an sich glaubt - auch, wenn die Chance noch so klein ist. Dann kann man den Bock noch umstoßen."

Reese sang sein Lobeslied weiter und erklärte, dass "Mentalität, Siegeswille und Qualität den Unterschied gemacht" hatten. Der Mannschaft attestierte der strahlende 26-Jährige gute Anlagen im Spiel nach vorne, gar bessere als die des HSV am Abend. Nur die wackelige Defensive sorgte eben dafür, dass "wir uns das Leben schwergemacht haben".

Das war ein Spiel, für das wir Fußball lieben. Fabian Reese

Leichter wurde alles durch den "Support von den Rängen", der "wie Benzin in den Adern" von Reese gewesen sei. Der Matchwinner stellte nach dem seiner Meinung nach verdienten Sieg außerdem klar: "Das war ein Spiel, für das wir Fußball lieben."

Nach Abpfiff von der Kurve gefeiert: "Dafür lebt man"

Geliebt wurde Reese am Mittwochabend auch von allen Herthanern, Coach Pal Dardai schwärmte: "Reese hat einfach die Seite auseinandergenommen." Der Spieler selbst blieb angesichts seiner Leistung bescheiden, sprach von einem "Flow" und der daraus resultierenden "nötigen Energie". Noch einmal wandte er sich an die Fans - denn das Gefühl vor der Kurve am Ende sei "unglaublich" gewesen, "da fehlen mir die Worte. Ich glaube, dafür lebt man."

Zum Leben gehört auch das Träumen, was Reese bezüglich eines möglichen DFB-Pokalfinals aber noch nicht will. Die Fans hingegen sollen dies tun. "Jeder Fan darf träumen, soll träumen, muss träumen", erklärte Reese und schloss: "Jetzt geht es ab in die Eistonne."