Matchwinner Pickard, Dauerbrenner Seider: Detroit überrascht Pittsburgh

Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben beim Top-Team Pittsburgh Penguins gewonnen. Bei den Rangers wurde ein Trikot unters Hallendach gezogen. Indes musste das Spiel von Seattle verschoben werden.

Beim 3:2 nach Penaltyschießen am Freitagabend (Ortszeit) stand Seider so lange auf dem Eis wie kein anderer Feldspieler der Red Wings. Torhüter Thomas Greiss konnte noch nicht wieder mitwirken, nachdem er vor der Partie das Corona-Protokoll der Liga verlassen hatte.

In Abwesenheit der Stammtorhüter avancierte Calvin Pickard zum Matchwinner. Der Reserve-Goalie der Red Wings wehrte bei seinem ersten Einsatz von Beginn an in dieser Saison 36 Schüsse auf sein Tor ab und blieb im Penaltyschießen ohne Gegentor.

Lundqvist-Trikot unter dem Hallendach

Ohne den ins Corona-Protokoll aufgenommenen Nico Sturm gewannen die Minnesota Wild 3:2 bei den New York Rangers. Vor der Partie wurde das Trikot von Torhüter-Legende Henrik Lundqvist aus Schweden in einer Zeremonie unters Hallendach gezogen - die Nummer 30 des langjährigen Rangers-Torhüters wird nicht mehr vergeben. Lundqvist ist der elfte "Ranger", dem diese Ehre zuteilwird. die 15 Saisons spielte der Schwede für den Klub, von 2005 bis 2020 stand er im Tor der Rangers. "Es war eine unglaubliche Erfahrung, die mir so viel Freude bereitet hat. Und sie hat definitiv einen großen Teil dazu beigetragen, dass mein Weg so besonders ist."

Unwetterwarnung: Grubauer erst am Mittwoch in New York

Die für Samstag angesetzte Partie der Seattle Kraken mit dem deutschen Torhüter Philipp Grubauer bei den New York Islanders wurde wegen einer Unwetterwarnung für den US-Bundesstaat New York auf Mittwoch verschoben, wie die Liga am Freitag mitteilte.

Avalanche-Lauf hält weiter an

Colorado ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Die Avalanche setzte sich beim 6:4 zum vierten Mal in dieser Saison gegen Chicago durch, siegte zum neunten Mal in Serie und hat 2022 bei 15 Auftritten 14-mal gewonnen.