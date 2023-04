Matchwinner Njinmah: "Regt mich auf, dass ich nicht fünf Tore gemacht habe"

Borussia Dortmund II hat sich mit einem auffälligen Justin Njinmah gegen Spitzenreiter Elversberg durchgesetzt (2:0). Die 22-jährige Leihgabe von Werder Bremen haderte nach ihrer Auswechslung dennoch mit sich selbst.

Mit seinem elften Saisontor brachte Justin Njinmah die Zweitvertretung des BVB gegen Elversberg auf die Siegerstraße. Wieder einmal spielte der 22-Jährige seine Schnelligkeit eiskalt aus, entwischte der Abwehr und vollendete zum 1:0. Im zweiten Durchgang avancierte er endgültig zum Matchwinner, als er das 2:0 von Falko Michel einleitete.

Das sorgte selbstverständlich für große Freude bei Trainer Jan Zimmermann. "Wir haben wieder sehr diszipliniert gespielt, die Räume eng gemacht, Elversberg nicht so viel in unseren Strafraum kommen lassen, unsere Konter so ausgespielt, wie wir es uns vorgestellt haben und sind früh in Führung gegangen" fasste er die Schlüssel zum Erfolg bei "MagentaSport" kompakt zusammen.

Während die Dortmunder durchaus Glück hatten, dass Elversberg nicht traf, verpassten sie selbst ein ums andere Mal das dritte Tor. Immer wieder startete Njinmah durch, nutzte seine Chancen aber nicht. "Der Junge erarbeitet sich das ja auch. Er wird dann ausgewechselt, hat schlechte Laune, weil er die Chancen vergibt, hat aber unser Tor geschossen und an dem Zweiten war er maßgeblich beteiligt", besänftigte ihn sein Coach, der mit der Leistung des Stürmers "sehr zufrieden" war.

Njinmah selbst erklärte: "Erstmal ist es natürlich ein unfassbar wichtiger Sieg. Natürlich ärgere ich mich als Stürmer, auch wenn ich Chancen vergebe. Aber ist auch gut, wenn man noch Sachen hat, an denen man arbeiten kann."

Dortmund oder Bremen? "Beides geile Vereine"

Der Angreifer habe nicht mitbekommen, dass er bei dem Spiel sowohl von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl als auch von Frank Baumann, Geschäftsführer Sport bei seinem Stammverein Werder Bremen, beobachtet wurde. "Aber ich weiß natürlich, dass geguckt wird, was ich mache. Deswegen rege ich mich halt so auf, dass ich nicht fünf Tore gemacht habe", haderte er.

Die Blicke auf ihn werden auch in den kommenden Wochen nicht nachlassen. Schließlich ist noch nicht geklärt, ob es für Njinmah zurück nach Bremen geht oder ob im Anschluss an die Leihe der feste Wechsel zum BVB folgt. Einen Wunsch habe er dabei nicht. "Es sind beides geile Vereine", gab sich der Sprinter diplomatisch.

Zunächst geht der Fokus aber zurück auf die aktuelle Spielzeit. Coach Zimmermann wusste schon nach dem Abpfiff, was nun für seinen Schützling auf dem Programm steht: "Er wird sich jetzt wieder ein paar Bälle nehmen und Torschusstraining machen, wir werden hart arbeiten, wie jede Woche und dann wird er nächste Woche wieder diese Szenen haben." Dann ist der BVB II sonntags (14 Uhr) zu Gast bei Viktoria Köln und kann den Klassenerhalt möglicherweise schon endgültig sichern.