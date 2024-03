Matchwinner Musiala: "Wenn jeder Spaß hat, geht alles ein bisschen einfacher"

Beim 5:2 in Darmstadt unterstrich Jamal Musiala wieder einmal seine aktuell starke Form. Für den Matchwinner hat das auch mit Spaß zu tun. Lob bekam er nach der Partie sogar von beiden Trainern.

Der FC Bayern hat sich erfolgreich in die Länderspielpause verabschiedet. Beim nächsten torreichen Bundesliga-Sieg in Darmstadt stach vor allem ein Akteur heraus: Jamal Musiala traf zweimal selbst, bereitete einen Treffer stark vor und leitete zudem einen weiteren klug ein.

"Wir kommen besser ins Spiel rein, kriegen den Rhythmus gut rein und können gute Chancen kreieren. Das macht dann jedem auch Spaß. Wenn jeder Spaß auf dem Feld hat, geht alles ein bisschen einfacher", erklärte der 21-Jährige in der ARD.

Musiala unwiderstehlich im Dribbling

Der Spaß war ihm in Darmstadt anzusehen. Immer wieder suchte der Youngster das Dribbling, zum Leidwesen der Lilien-Defensive. Das Schlusslicht hatte zunächst lange mit viel Leidenschaft verteidigt und führte zwischenzeitlich sogar, ehe Musiala eine eher unfreiwillige Ablage von Harry Kane flach ins Eck donnerte.

Typischer war aber sein zweiter Treffer des Tages zum 3:1 in der 64. Minute. Nach einem Einwurf von Thomas Müller nahm es der Dribbler rechts im Strafraum mit mehreren Darmstädtern auf. Erst ließ er Jannik Müller aussteigen, auf dem Weg in die Mitte hatten auch noch Bartol Franjic, Thomas Isherwood, Tobias Kempe und der grätschenden Christoph Zimmermann keine Chance auf den Ball. Geschenkt bei diesem tollen Solo, dass Keeper Marcel Schuhen den Schuss mit der Hacke nicht neben, sondern ins Tor abfälschte.

Immer wieder waren es die von Tempo und Eleganz getriebenen Dribblings des deutschen Nationalspielers, die entscheidende Lücken in die noch im ersten Durchgang über weite Strecken sichere Darmstädter Defensive riss. Vor dem 4:1 steckte Musiala nach einem weiteren Lauf in die Gasse für den eingewechselten Serge Gnabry durch, das fünfte Tor leitete er mit einem Lupfer auf Mathys Tel ein.

Alles klappte an diesem Samstagnachmittag dann aber auch bei Musiala nicht. In der 78. Minute landete ein Chip über Schuhen nur auf der Latte. Insgesamt zeigte Musiala gegen die Lilien 14 Dribblings, von denen 79 Prozent erfolgreich waren. Sein Torkonto schraubte er auf zehn Treffer, außerdem steht er bei sechs Assists. Seine Saison-Bestmarke, zwölf Tore und 13 Assists, erreichte er in der vorherigen Spielzeit.

"Hochgenuss": Lieberknecht gerät ins Schwärmen

Doch neben aller Zahlen und Statistiken ist wahrscheinlich der beste Beweis für ein starkes Spieler, wenn es Lob vom Gegner gibt. "Wenn man nicht direkt beteiligt ist als Trainer der gegnerischen Mannschaft, ist es ein Hochgenuss dem Jungen zuzuschauen", schwärmte Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz - und holte zum Loblied aus: "Deutschland und die deutsche Nationalmannschaft können sich glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben und er wird die Mannschaft zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm."

"Die letzten Spiele konnten wir uns immer auf ihn verlassen"

Da war selbst Thomas Tuchel überrascht, dem zunächst nur ein "Wow" entwich. Doch dann betonte auch der Bayern-Coach wie "entscheidend" Musiala gerade für das Spiel des Rekordmeisters ist: "Wir waren immer mit ihm zufrieden, das Potenzial ist herausragend, aber die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie er es gewohnt war und er es auch möchte."

Aktuell fühle Musiala sich "sehr wohl, auch auf der Position". Hinzu komme noch, dass "die Mischung von Dribblings und Passspiel", also wann ist es ein Haken zu viel, stimme. "Die letzten Spiele konnten wir uns immer auf ihn verlassen", schloss Tuchel.

Und so trug Musiala einmal mehr dazu bei, dass die Bayern deutlich gewannen. In der Länderspielpause wird er seine Fähigkeiten dann auch bei den wichtigen Tests der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (Samstag, 23. März) und die Niederlande (Dienstag, 26. März) unter Beweis stellen können.