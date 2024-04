Matchwinner Ljubicic: "Das war heute so etwas wie Schocktherapie"

Mit einem Heimsieg gegen Salzburg konnte der LASK am Freitag nach zuletzt turbulenten Tagen wieder etwas Ruhe in den Verein bringen. Triplepacker Ljubicic sprach danach von einer "Schocktherapie".

Mit einem 3:1-Befreiungsschlag gegen Salzburg meldet sich der LASK in einer schwierigen Phase wieder zurück. Damit liegen die Linzer nicht nur vorübergehend wieder auf dem dritten Platz, sondern machen es im Meisterrennen zwischen den Bullen und Sturm Graz wieder mächtig spannend. Gewinnen die Steirer am Sonntag gegen Hartberg zieht man mit dem Tabellenführer punktgleich. Acht Zähler dahinter würden die Linzer lauern.

Nach dem plötzlichen Abschied von Thomas Sageder und dem Verwirrspiel rund um den Linzer Lizenzantrag, war am Freitagabend Thomas Darazs an der Seitenlinie des LASK zu finden: "Vor zwei Tagen war ich tatsächlich noch überrascht. Es war eine sehr schnelle Aktion. Wir sind am Dienstagabend das Szenario durchgegangen mit mir als Cheftrainer und Maximilian Ritscher als Co-Trainer zu starten. Wir versuchen als Trainerteam, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen", schilderte Darazs noch vor dem Duell mit Salzburg bei "sky" die Situation.

Das schien gelungen, feierten die Linzer doch einen deutlichen Sieg gegen den Tabellenführer. Zum Matchwinner avancierte dabei Marin Ljubicic, der die Oberösterreicher mit seinem verwandelten Elfmeter nicht nur früh auf die Siegerstraße führte, sondern danach auch die Tore zwei und drei nachlegte. "Ich habe sieben oder acht Spiele lang nicht getroffen, ich weiß es gar nicht so genau, aber auch wir als Team haben in letzter Zeit nicht oft getroffen. Und dann funktioniert in diesem Spiel einfach alles. Es war wirklich eine großartige Teamleistung und natürlich freue ich mich über meine drei Tore. Ich finde es zwar schade, dass unser Coach Thomas Sageder nicht mehr bei uns ist, aber das war heute so etwas wie Schocktherapie und vielleicht haben wir das auch gebraucht. Ich hoffe einfach, dass wir so weitermachen", freute sich der 22-Jährige über den Befreiungsschlag.

Darazs: "Ich bin enorm stolz auf die Mannschaft"

Damit zeichnete sich der Kroate für alle Tore der Linzer verantwortlich und bescherte seinem neuen Trainerteam einen Traumeinstand. "Ich bin enorm stolz auf die Mannschaft und habe eine große Freude mit unserem Auftreten. Wir haben defensiv wenig zugelassen und hatten immer wieder gute Ballgewinne. Auch im eigenen Ballbesitz haben wir oftmals die passenden Lösungen gefunden, auch wenn ich mir da in Zukunft noch einiges mehr wünsche. Die Mannschaft hat heute gezeigt, was in ihr steckt, wir haben uns für einen guten Auftritt mit einem verdienten Sieg belohnt. Das heute darf aber nur ein Anfang sein", zeigte sich Neo-Coach Darazs zufrieden.

Wie es jetzt mit dem Trainerteam Darazs und Ritscher weitergeht, steht noch nicht fest: "Wir handeln jetzt den Protest mit ab und schauen dann, was hinten nachkommt. Bei beiden Trainern hat es geheißen, dass sie bis zum Ende der Saison Trainer sind. Das war auch das Notwendige in der Lizenz und nicht mehr", so CEO Siegmund Gruber.

Auch zum Thema Stadionverbot äußerte sich der 50-Jährige bereits vor dem Spiel, ließ sich aber auch hier nicht wirklich in die Karten blicken: "Wir haben des Öfteren gesehen, dass es bei anderen Vereinen Vorfälle auf dem Platz gegeben hat. Hier haben die Senate auch eingegriffen und sind so weit gegangen, dass es Punkteabzüge gibt. Wir haben letztes Mal auch gesehen, dass es Wurfgeschosse gegeben hat beim Sturm-Spiel. Aus mehreren anderen Gründen haben wir dann ein Stadionverbot für manche Personen ausgesprochen."