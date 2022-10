Matchwinner Knoche dachte an eine "Einwurf-Überprüfung"

Union Berlin schnuppert an der K.-o.-Phase der Europa League. Die Eisernen sind aber noch längst nicht durch.

Damit hatten wohl vor dem Auswärtsspiel in Malmö nur wenige gerechnet, dass Union Berlin es nach dem fünften Spieltag der Gruppenphase aus eigenen Kräften schaffen kann, die K.-o.-Phase der Europa League zu erreichen. Es ist aber wahr: Durch den dritten 1:0-Sieg in Folge haben die Eisernen Sporting Braga überholt und rangieren nun auf dem zweiten Platz.

Allerdings sollte der vierte Erfolg in Form von weiteren drei Zählern am Donnerstag beim belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise folgen. Denn im direkten Vergleich steht es pari-pari zwischen Berlin und Braga. Allerdings würden die Portugiesen mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Remis der Köpenicker aufgrund der besseren Tordifferenz eine Runde weiterkommen. Daher ist Platz zwei momentan mit Vorsicht zu genießen.

Fischer hadert: "Zum Teil waren wir zu unsauber"

Umso ärgerlicher ist es, dass Union nicht noch ein Tor nachlegen konnte. Die Chancen dazu waren vorhanden. "Zum Teil waren wir zu unsauber, aber auch zu überhastet im Abschluss", befand Trainer Urs Fischer, der insgesamt aber "einen verdienten Sieg" sah. Vor allem in Durchgang eins agierten die Hausherren sehr dominant.

Sie wurden entweder über Julian Ryerson, der immer wieder vom linken Flügel nach innen zog, oder über Sheraldo Becker mit seinen tiefen Sprints über die rechte Außenbahn gefährlich. Sowieso wirkten die Köpenicker nicht mehr so müde und leer, sie waren mental voll auf der Höhe.

"Beide wollen nicht ins offene Messer laufen"

Vor allem in Zone zwei, also in der Nähe des eigenen Strafraums, eroberte Union etliche Bälle, woraufhin zügig umgeschaltet wurde. Dieses gewohnte Berliner Mittel ging auf, weil Braga viel höher stand als der jüngste Gegner VfL Bochum (1:2). Aber nach ordentlichen Anfangsminuten neutralisierten sich beide Mannschaften zwischen den Sechzehnern mehr oder weniger. "Beide wollen nicht ins offene Messer laufen", analysierte Verteidiger Robin Knoche, der einmal mehr - wie schon im Heimspiel gegen Malmö - zum Matchwinner avancierte.

Sein Trainer Fischer beschrieb den Handelfmeter als "ein wenig glücklich". Knoche selber hätte gar nicht gewusst, was der Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt wollte. "Ich dachte", so der Abwehrchef, "er kontrolliert den Einwurf. Aber das konnte ja gar nicht sein." Was dem 30-Jährigen relativ egal war. Knoche vollstreckte eiskalt - und Union brachte den Sieg leidenschaftlich mit viel Kampfgeist über die Zeit.

"Nach einem Sieg regenerierst du auch besser", fügte Knoche lächelnd an. Nur gut: Denn am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet mit Borussia Mönchengladbach bereits die nächste knifflige Aufgabe, bevor es dann zu einem weiteren Endspiel in Belgien kommt.