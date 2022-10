Matchwinner Füllkrug hat erst einmal nur einen Wunsch

Mit seinem bereits neunten Saisontor hat Niclas Füllkrug für einen erneut späten Werder-Sieg gesorgt. Trotz aufkommender Fragen zur Nationalmannschaft hat der Stürmer erst einmal nur einen Wunsch.

Niclas Füllkrug avancierte bei Werder Bremens zweitem Heimsieg gegen Hertha BSC mal wieder zum Matchwinner. Bei seinem Kopfballtor fünf Minuten vor dem Ende zum 1:0-Siegtreffer - bereits der zehnte Werder-Treffer in der Schlussviertelstunde - ließ sich der Stürmer selbst vom eigenen Mann nicht aus dem Tritt bringen. Während der Freistoß-Ausführung von Angriffs-Kollege Marvin Ducksch war Füllkrug im Knäuel mit Augustin Rogel und Mitspieler Amos Pieper zu Boden gegangen, doch er stand rasch wieder auf den Beinen - und wurde zum entscheidenden Mann.

Füllkrug wundert sich, rappelt sich auf und trifft

"Ich glaube, das war mein Mitspieler. Ich habe mich nur gewundert, wer mir da auf den Fuß tritt", verriet der Siegtorschütze nach der Partie bei DAZN. Vom Boden rappelte sich Füllkrug aber schnell wieder auf, lief bei der folgenden Flanke von Anthony Jung in Position und köpfte aus zwölf Metern sehenswert ein. Aus dieser Entfernung hätte es gar nicht "viele andere Möglichkeiten" gegeben, "als so viel Druck wie möglich hinter den Ball zu bringen", schmunzelte der 29-Jährige.

Mit Erfolg. Und so durfte sich Füllkrug über "das beste Gefühl" freuen: "So ein Abendspiel hier im Weserstadion und kurz vor Schluss zu gewinnen, das ist immer das beste Gefühl." Als "Basis" bezeichnete der Stürmer, dass er und seine Mitspieler vor allem in der zweiten Hälfte gegen ein "mit wenig Risiko" spielendes Berlin "wenig zugelassen" haben.

Ärgerlich sei es, dass man aus den Ballgewinnen in der ersten Hälfte nicht mehr gemacht habe. Dabei dachte er auch an zwei Chancen, als Sturmpartner Ducksch (26.) und er selbst (31.) vergaben, nachdem zuvor Sechser Ilia Gruev gut gegen den Ball gearbeitet hatte.

Nationalmannschaft und Füllkrugs Wunsch

Trainer Ole Werner fasste das Spiel gewohnt nüchtern zusammen: "Es ist gut gelaufen für uns." Gut läuft es auch für Füllkrug, denn der Siegtreffer war bereits sein neuntes Saisontor im zwölften Spiel. Für so manch einen ausreichend Argumente, um mit Deutschland zur WM zu fahren.

Der erfolgreichste deutsche Torschützen der Bundesliga lässt sich in diesem Punkt aber nicht aus der Reserve locken. Fragen zur Nationalmannschaft fallen für ihn in die Kategorien "Könnte" respektive "Hätte" - und trotzdem weiß er, "auf welchen Listen ich stehe. Ich weiß natürlich, woran ich bin, das ist gut und dann schauen wir mal, wo das am Ende hinführt."

Bis zur am 20. November beginnenden WM will Füllkrug ohnehin noch nicht blicken, der Wunsch des Stürmers richtet sich vielmehr in die ganz nahe Zukunft. "Mein Wunsch ist es, erstmal nächste Woche wieder ein Tor zu schießen." Dann steht am Samstag (18.30 Uhr) bereits das nächste Heimspiel gegen Schalke 04 an - ein "ganz wichtiges" wie sein Trainer Werner noch einmal betonte.