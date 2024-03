Matchwinner Ebner freut sich über Oma-Besuch und seinen Torwarttrainer: Balingen frustriert

Domenico Ebner ist nach dem Sieg seines SC DHfK Leipzig gegen HBW Balingen-Weilstetten ganz bescheiden geblieben, und hat seine Vorderleute und seinen Torwarttrainer mit Lob überschüttet. Zudem ist er glücklich über den Besuch seiner Oma. Balingen hingegen hat zwei Punkte im Abstiegskampf verpasst.

Den Grundstein zum Sieg legten die Leipziger bereits in der Anfangsphase. Sie nutzten ihre Chancen konsequent und entwickelten insbesondere über den Rückraum große Durchschlagskraft. Zudem stellten sie die Gastgeber mit einer 5:1-Abwehr vor große Probleme. So führten die Sigtryggsson-Schützlinge schon nach zwölf Minuten mit 8:1.

Dieses hohe Niveau konnten die Gäste zwar nicht aufrechterhalten, die steigende Fehlerquote im Angriff fiel aber kaum ins Gewicht, weil sich Torhüter Domenico Ebner zu einer überragenden Leistung aufschwang. Bis zur Pause parierte der italienische Nationalspieler elf Balinger Würfe und sicherte dem SC DHfK eine komfortable 13:6-Halbzeitführung.

Der Tabellenletzte steckte zwar nicht auf und kämpfte sich im zweiten Durchgang zwischenzeitlich auf 12:17 (43. Minute) heran. "Es gab beim 12:17 vielleicht einen Moment, wo es eventuell noch hätte kippen können", meinte auch HBW-Coach Jens Bürkle, und konstatierte: "Aber da machen wir dann in Überzahl zwei technische Fehler und da war das Spiel dann weg."

Die Leipziger behielten in dieser kritischen Phase also einen kühlen Kopf und erstickten mit drei Toren nacheinander die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd. Bis auf 25:15 (57.) setzte sich der SC DHfK ab, ehe Balingen bis zum 25:17-Endstand noch etwas Ergebniskosmetik gelang.

"Für mich Gold wert"

"Nach unserem Auftritt gegen Eisenach vor einer Woche waren die Punkte heute sehr wichtig", analysierte Leipzig-Chefcoach Runar Sigtryggsson: "Wir standen am Anfang sehr gut in der Abwehr und Domenico Ebner hat fast alles gehalten. Durch seine Leistung ist dieses Spiel nie wieder spannend geworden. In der zweiten Halbzeit hat mir nicht alles gefallen, was wir gespielt haben, aber "Ebbo" hat unseren Vorsprung verteidigt. Insgesamt bin ich natürlich sehr zufrieden mit den beiden Punkten und unserem Auftritt heute."

Der Matchwinner meldete sich am DYN-Mikrofon dann auch selbst zu Wort, blieb aber ganz bescheiden: "Ich war letzte Woche auch nicht so ganz auf dem Level wie in den Wochen davon. Von daher war es heute ganz wichtig, nochmal zu zeigen, dass wir es besser können. Wir wissen, wie schwer es ist in Balingen zu bestehen, haben heute aber ein super Spiel gemacht."

Angesprochen auf seine starke Form im Kalenderjahr 2024 ergänzte Ebner: "Was ich zu heute auf jeden Fall noch sagen will: meine Familie ist heute da. Meine Oma mit 93 Jahren kommt auch mal in die Halle, das ist für mich dann ein ganz besonderes Spiel." Zudem lobte Ebner seinen Torwarttrainer Milos Putera: "Ich bin gerade super happy, weil ich einen Torwarttrainer habe, der viel mit mir arbeitet, gerade an meinem Stellungsspiel. Das ist für mich aktuell Gold wert." Er ergänzte: "Ein großes Danke an meine Vorderleute."

"Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man ganz viele Mannschaften, die sich hinter uns tummeln, wo man mit zwei Niederlagen schnell durchgereicht werden kann. Ich glaube, wenn wir auf dem achten Platz weiter Gas geben und dort bleiben, dann haben wir für das Auf und Ab in dieser Saison schon ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Von daher schauen wir mal, aber wir tun gut daran, jetzt keine großen Sachen herauszuhauen", sagte Ebner bezüglich der aktuellen Tabellenplatzierung.

"Dann geht es um Qualität"

"Das war nicht so schlecht, aber ich denke, wir haben 25 Bälle verworfen und so kann man gegen niemanden gewinnen", sagte Nikola Grahovac nach der Partie bei DYN: "Was kann der Trainer machen, wenn wir ein Video geschaut haben und sehen, was der Torwart macht?" Im Hinblick auf den Klassenerhalt ergänzte er: "Ich denke, wir sind noch dran. Wir spielen zuhause gute Spiele, zum Beispiel gegen den HSV oder den BHC, ich denke wir haben noch Chancen."

Jens Bürkle analysierte: "In den ersten drei, vier Angriffen tun wir uns schwer, Lösungen zu finden. Dann haben wir elf Bälle von der sechs-Meter-Linie, ob es im Gegenstoß ist oder von Außen, dann lag es nicht mehr daran, dass wir nicht reingefunden haben, sondern dass wir die Bälle nicht reingeworfen haben. Das macht Ebner natürlich überragend." Er schloss im Hinspiel auf das Spiel am DYN-Mikrofon: "Da geht es dann nicht mehr um Taktik, sondern nur um Qualität."

"Trotzdem brauchen wir irgendwann mal ein nicht wichtiges Spiel, damit dieses Spiel überhaupt Bedeutung bekommt", sagte Bürkle im Hinblick auf die wichtigen direkten Duelle gegen den BHC und den ThSV Eisenach: "Momentan ist der Abstand zu groß, damit wir sagen können, das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel." Aktuell liegt der HBW fünf Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

