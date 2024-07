Matchwinner Demiral zeigt umstrittenen Wolfsgruß

Doppelpacker Merih Demiral jubelte beim 2:1-Sieg der Türkei im EM-Achtelfinale gegen Österreich mit einer umstrittenen Geste - und erklärte sich nach dem Schlusspfiff.

Merih Demiral avancierte mit zwei Treffern zum "Man of the Match" beim 2:1-Sieg seiner Türken über Österreich im EM-Achtelfinale. Allerdings fiel der Verteidiger nicht nur durch seinen Doppelpack auf, sondern ebenso mit einer fragwürdigen nationalistischen Geste. Beim Torjubel zeigte er mit beiden Händen den Wolfsgruß, dem Handzeichen der "Grauen Wölfe". Auf X teilte er später ein Bild davon.

Als "Graue Wölfe" werden die Anhänger der nationalistischen und rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. In Deutschland wird die "Ülkücü-Bewegung" vom Verfassungsschutz beobachtet, verboten sind die "Grauen Wölfe" und der Wolfsgruß allerdings nicht.

Dem Bundesverfassungsschutz zufolge werde die Geste unter anderem genutzt, um politische Gegner öffentlich zu provozieren. Darauf angesprochen, was er denn damit ausdrücken wollte, antwortete Demiral nach dem Abpfiff: "Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich zwei Tore geschossen habe. Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Ich habe Leute im Stadion gesehen, die auch diese Geste gemacht haben."

"Es wird hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, die Geste zu zeigen"

Auf Nachfrage betonte er allerdings auch nochmals, dass "keine versteckte Botschaft" dahinter stecke. "Wir sind alle Türken, ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein und das ist der Sinn dieser Geste", sagte der 26-Jährige. "Ich wollte einfach nur demonstrieren, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Es wird hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, die Geste zu zeigen."

Der Wolfsgruß ist in Deutschland zwar kein strafbares Symbol, jedoch wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach politische Forderungen nach einem Verbot laut. In Österreich ist das Zeigen des türkischen Wolfsgrußes in der Öffentlichkeit verboten. Ob der Gruß aus Sicht der UEFA gegen die Regularien des Verbandes verstößt, wird sich noch zeigen.