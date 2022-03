Matchwinner Burkardt: "Das war heute einen Schritt besser"

Maßgeblich trug Jonathan Burkardt zum Sieg der deutschen U 21 gegen Lettland bei. Der Mann des Abends hob vor allem die Entwicklung seines Teams hervor - und hat ein klares Ziel für das kommende Topspiel.

Wieder fielen vier Tore. Nur: Diesmal waren die Treffer noch einseitiger verteilt. Anders als noch beim 3:1 im Hinspiel im vergangenen September blieb die deutsche U 21 am Freitagabend gegen Lettland ohne Gegentor - und gewann deutlich mit 4:0. Die Steigerung der deutschen Auswahl hob auch Jonathan Burkardt nach Abpfiff bei "Prosieben Maxx" hervor. "Wenn man die Entwicklung vom ersten Lettland-Spiel zu dem sieht, dann war das heute wirklich einen Schritt besser, deutlich besser." Alle "Jungs haben heute performed".

Brillanter Burkardt

Vor allem aber Burkardt überzeugte. Denn die Entwicklung der Mannschaft im Vergleich zum Hinspiel war vor allem am Mainzer zu erkennen. Während er in Lettland auf dem linken Flügel spielend noch einen Elfmeter verschossen hatte, blühte der Kapitän der Mannschaft im Rückspiel in einer zentralen Rolle förmlich auf.

Mit selbstbewussten Dribblings, feinen Finten und einer regelrecht ständigen Anspielbarkeit war der 21-Jährige der belebende Fixpunkt im deutschen Spiel - und auch der entscheidende Faktor. Nach einem Fehler der Letten jagte Burkardt den Ball kaltschnäuzig zur Führung ins Netz, ehe er bei Ansgar Knauffs 2:0 assistierte. Den dritten deutschen und zweiten persönlichen Treffer markierte Burkardt dann sehenswert per Schlenzer.

"Das Beste" aus der angespannten Lage gemacht

Es sei ein "sehr schönes Spiel" für die Mannschaften gewesen, meinte der Matchwinner bescheiden. Und das, obwohl die Partie vor Anpfiff aufgrund zahlreicher Ausfälle bei den DFB-Junioren unter keinem guten Stern stand. Trotzdem sei die angespannte Personallage "in der Mannschaft absolut" kein Thema gewesen. "Wir haben das Beste daraus gemacht."

Durch den deutlichen Sieg konnte die deutsche Auswahl die Tabellenführung in Gruppe B nun erstmal verteidigen, bevor am Dienstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) das Spitzenspiel beim Zweiten Israel steigt. Mit welchem Gefühl Burkardt und Co. nun die Reise Richtung Petah Tikva antreten werde? "Mit einem guten auf jeden Fall." Der Dreier gegen Lettland habe Selbstvertrauen gegeben, betonte der Mann des Abends. "Und ich hoffe, dass wir das Spiel in Israel dann auch gewinnen werden." Ein ähnlich aufgelegter Burkardt dürfte dabei sicherlich helfen.