Matchwinner Antwi-Adjei: Gewinner des Trainerwechsels?

Mit drei Torvorlagen machte Christopher Antwi-Adjei gegen die TSG Hoffenheim auf sich aufmerksam. Seit dem Trainerwechsel von Thomas Reis zu Thomas Letsch geht es aufwärts beim 28-Jährigen.

Die Journalisten im Bauch des Bochumer Stadions erlebten einen ungewohnten Christopher Antwi-Adjei. Tatsächlich stand der Außenstürmer in der Mixed Zone mal fünf Minuten still, um den 5:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim zu besprechen - bei dem Tempo der 90 Minuten zuvor wäre es fast nicht verwunderlich gewesen, wenn er noch versucht hätte, hakenschlagend um die angrenzende Rundsporthalle zu sprinten. Bis zur seiner Auswechslung wenige Minuten vor dem Ende ging vom 28-Jährigen immer das Gefühl aus, dass jeder seiner Ballbesitze das Potenzial zur Großchance hat.

Mutig bis frech ging er auf seiner linken Seite immer wieder ins Dribbling, notfalls auch gegen mehrere Gegenspieler. Und dreimal war er in der fulminanten ersten Bochumer Hälfte auch entscheidender Wegbereiter für seine Mitspieler. Beim ersten Tor fand er nach einem guten Laufweg und einem perfekten Chippass von Danilo Soares seinen Mittelstürmer Philipp Hofmann mit einem scharfen Querpass, beim zweiten Treffer legte er nach einem Tänzchen gegen zwei Mann überlegt für Philipp Förster zurück, vor dem dritten Treffer leitete er einen Ball direkt auf den durchstartenden Takuma Asano weiter, der dann Stanley Nsoki im Laufduell düpierte. Drei VfL-Treffer in der ersten Halbzeit, alle von Antwi-Adjei vorbereitet, der damit sein Assist-Konto der laufenden Saison auf sechs verdoppelte.

"Wir waren unheimlich effektiv vorne", befand der Matchwinner: "Durch unser Tempo haben wir Räume bekommen und versucht die zu bespielen." Das funktionierte vor allem vor der Pause hervorragend, nicht nur bei den drei Toren. Und dass Antwi-Adjei damit sogar noch einen lupenreinen Vorlagen-Hattrick schaffte, war fast historisch, denn seit Beginn der Vorlagenerfassung 1988/89 ist er der erste Spieler des VfL, dem das gelang. In der aktuellen Saison gab es nur zwei andere Profis mit diesem Kunststück: Dani Olmo bei Leipzigs 6:1 in Gelsenkirchen am 17. Spieltag und Raphael Guerreiro bei Dortmunds 5:1 gegen Freiburg an diesem Spieltag.

Antwi-Adjei glaubt an den Trainer-Effekt - Letsch widerspricht

Ob ihm in seiner Karriere schon einmal so ein Vorlagen-Hattrick gelungen sei ? "Ich glaube, in der Jugend ...", antwortete Antwi-Adjei: "Aber das es heute so gut geklappt hat, freut mich natürlich unheimlich." Es ist auch der Ausdruck einer stetig steigenden Form, vor allem seit dem Wechsel von Thomas Reis zu Thomas Letsch. Ob er einer der Gewinner des Trainertauschs sei? "Ja, das kann man schon so sagen", sagt er und findet eine einfache Erklärung: "Ich versuche im Training und im Spiel Gas zu geben und mich zu empfehlen. Wir haben generell eine gute Kadertiefe, vor allem offensiv. Da wird nicht ausgeruht, wir pushen uns gegenseitig."

Nur Letsch selbst wollte seine eigene Rolle beim Aufstieg von Antwi-Adjei kleinreden. "Ich würde nicht unterschreiben, dass er vom Trainerwechsel profitiert hat", befindet der 54-Jährige und sieht einfach einen "super Spieler und das zeigt er Woche für Woche". Und der sei "im Moment in einer sehr guten Verfassung und macht es sehr gut". Es habe nur nichts mit ihn als Coach zu tun: "Wir arbeiten zusammen, er profitiert auch von einer Mannschaft, die im Moment gut funktioniert."