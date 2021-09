Matchplan geglückt: Ramlingen siegt klar gegen Blau-Weiß Tündern

Am Dienstagabend bezwang der SV Ramlingen/Ehlershausen im Nachholspiel des 3. Spieltages den HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern deutlich mit 3:0.

Oberliga Niedersachsen Hannover/Braunschweig Startseite

Nur drei Tage nach dem letzten Ligaspiel empfing der SV Ramlingen/Ehlershausen am Dienstagabend den HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern zum Nachholspiel des dritten Spieltages. Für beide Mannschaften gab es nach den jüngsten Ergebnissen einiges wiedergutzumachen. Nach vier Spielen ohne Niederlage unterlag der SV Ramlingen/Ehlershausen dem MTV Wolfenbüttel zuletzt mit 1:3. Im Lager der Gäste herrschte dagegen nach drei Pleiten in Folge bereits vor Anpfiff dicke Luft.

Von Beginn an unterband Ramlingen durch frühes Pressing den kontrollierten Spielaufbau der Gäste und kam so selbst zu Möglichkeiten. In der 16. Minute war es aber das nötige Quäntchen Glück, das den Hausherren zur 1:0-Führung verhalf. Lukas Neckkritz war der Unglücksrabe, der eine flache Hereingabe von Utku Kani entscheidend über die Linie abfälschte. Aber auch in der Folge ließ die souverän verteidigende Ramlingen-Defensive überhaupt nichts anbrennen. Nach rund einer Stunde hätte sich die Tür allerdings doch noch einmal für die Gäste öffnen können, als der Schiedrichter nach einem Zweikampf zwischen Müller und Niebling auf den Punkt zeigte. Doch selbst der folgende Strafstoß sollte den Gästen an diesem Tag nicht zurück ins Spiel verhelfen. Tegtmeyer scheiterte am Pfosten. Nahezu im direkten Gegenzug fiel auf der anderen Seite dann das entscheidende 2:0. Engelbrecht versenkte das Spielgerät sehenswert per Seitfallzieher im Gäste-Kasten (63.). Mit dem 3:0 durch Meyer in der 72. Minute war die Partie endgültig entschieden.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen hat mit dem ungefährdeten 3:0-Erfolg die Delle in der eigenen Formkurve wieder ausgebessert und klettert auf den zweiten Tabellenplatz. Der HSC Blau-Weiß Schwalbe steht dagegen nach der vierten Pleite in Serie mit vier Pünktchen weiterhin tief im Tabellenkeller auf Rang acht.