"Matcho" will es jetzt schon das 100. Mal machen

Einst schlug sie ein Angebot von Arsenal aus. Wenig später war sie sich als Bundesliga-Spielerin nicht zu schade, beim FSK Spratzern 1b in der 2. Liga Ost/West auszuhelfen. Aus Spratzern wurde der SKN St. Pölten und Mateja "Matcho" Zver sammelt mit den "Wölfinnen" bald zehn Jahre lang Titel und selbst noch viel mehr Tore.

"Sie ist die beste Spielerin, mit der ich je zusammen gearbeitet habe", sagt Liese Brancao. Und die SKN-Trainerin und ehemalige Bundesliga-Spielerin ist nicht erst seit gestern in der Branche. "Mateja Zver macht Sachen, die kann sonst keine, aber sie würde sich nie über eine andere stellen."

Brancao hat die Kapitänin der slowenischen Nationalmannschaft in seltenen Fällen auch schon auf die Bank gesetzt, wenn sie das für besser hielt. Nicht ein einziges Mal habe Zver, die sie "Matcho" rufen, deshalb auch nur mit der Wimper gezuckt.

"Wir haben so viele gute junge Spielerinnen. Da sitze ich eben hin und wieder auf der Bank. Manchmal brauche ich auch nur vier Minuten für zwei Tore", scherzt Zver. So passiert letzten Sonntag beim 2:1-Sieg in Altach, als Matcho nach der Pause zwischen der 47. und 51. Minute zwei Mal zubiss und den "Wölfinnen" vorzeitig den neunten Meistertitel in Folge sicherte.

Dass es ihre Treffer Nummer 98 und 99 im 144. Bundesliga-Spiel waren, erfährt sie vom kicker. "Wow! Da wäre das hundertste Tor gegen Neulengbach natürlich super", so Zver. Sonntag empfängt der Serienmeister den Rekordmeister auf der Stadtsportanlage. Anschließend steigt die Meisterparty.

Die Party darf nicht allzu lange dauern

Viel Zeit zu feiern hat Zver aber nicht: "Montag steige ich sehr früh ins Auto und fahre heim zur Nationalmannschaft." Freitag trifft Slowenien in der EM-Qualifikation in Murska Sobota auf Lettland. 15 Kilometer davon entfernt, in Gornja Bistrica, leben ihre Eltern.

Sollte sich der "Hunderter" am Sonntag noch nicht ausgehen, hat Zver beim SKN mindestens eine Saison lang Zeit, das nachzuholen. "Noch fühlt sich mein Körper ganz gut an, auch in der Früh", lacht die 35-Jährige. "Ich darf ein Mal die Woche mit Athletiktrainerin Daniela Forsthuber ein spezielles Individualtraining machen. Meine Regeneration dauert jetzt schon etwas länger."

Wir werden alles dafür tun, dass sie nicht trifft. Wenn doch, werde ich mich nachher aber für sie freuen, denn Mateja ist ein super Mensch. Neulengbach-Kapitänin Sandra Mayrhofer

Möglichst kein Zver-Tor am Sonntag wünschen sich naturgemäß die Neulengbacherinnen. Kapitänin Sandra Mayrhofer kennt Matcho noch aus der gemeinsamen Zeit beim SKN (2017 bis 2019), und weiß nur zu gut: "Wir dürfen ihr keinen Platz geben, denn dann kann sie ihre herausragende Technik ausspielen. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass sie nicht trifft. Wenn doch, werde ich mich nachher aber für sie freuen, denn Mateja ist ein super Mensch", sagt Mayrhofer.

Ihre trefferreichste Saison in der Bundesliga hatte Zver übrigens 2016/17, als sie in 18 Spielen 16 Mal zuschlug. Allerdings waren die St. Pöltnerinnen damals noch überlegener als in dieser Spielzeit und Matcho durfte sich etwas weiter vorne austoben als jetzt.

Auch ihre wechselnden Positionen sieht sie entspannt: "Ich spiele da, wo ich gebraucht werde, vorne oder hinter den Spitzen links, rechts oder in der Mitte, ist mir egal." Und dann schmunzelt Matcho noch einmal: "Die Weitschüsse gehen aus der Mitte ewas besser."

