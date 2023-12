Matchfixing: Wenn der Lichtausmacher kommt

Wie laufen eigentlich Wettmanipulationen ab? Wie stellen die Matchfixer sicher, dass die von ihnen auserkorenen Partien auch wirklich nach ihrem Gusto enden? Der Strafrechtsexperte Dr. Christian Schmitz gab jüngst spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Zuvorderst erklärte der Rechtsanwalt der Kanzlei "Verte" bei seinem Vortrag "Wirtschaftsstraftaten im Sportbetrieb", der im Rahmen der Sportrechtsvorlesung von Prof. Dr. Jan F. Orth an der Uni Köln stattfand, dass das Thema Spielmanipulation nach wie vor ein großes Problem darstelle. "Große Skandale hat es in Deutschland nicht gegeben nach Hoyzer", sagte Schmitz und führte weiter aus: "Matchfixing ist aus meiner Sicht weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Man liest mal von verschobenen Spielen aus der zweiten italienischen Liga, aber der große Skandal ist ausgeblieben. Das verblüfft."

Denn Sportwetten sind exzessiv gewachsen, in Deutschland und weltweit. In der Bundesrepublik habe der Jahresumsatz vor knapp einem Jahrzehnt bei 4 Milliarden Euro gelegen, nun seien es mehr als 10 Milliarden per annum. Zudem sei es laut Schmitz heute leichter, zu wetten: "Früher mussten Sie Geld im Umschlag zu englischen Buchmachern schicken. Das war nicht dynamisch, man konnte also nicht auf Spielaktionen oder zum Beispiel Halbzeitergebnisse setzen."

Heute ist das dank Online-Wetten längst anders. Auch bei dem unter Manipulationsverdacht stehenden Spiel der Regionalliga Südwest zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach-Haiger ging es ja um das Halbzeitergebnis. Zudem verortete die Überwachungsfirma Sportradar in ihrem 2022er-Jahresreport erstmals weltweit mehr als 1000 Spielmanipulationen. "Das Problem existiert also noch", schlussfolgert Schmitz.

Sterne-System bis hin zum Mannschaftskoch

Der Jurist hat dank seiner Arbeit "viele Insights", sagt er. "Das Bemerkenswerte in vergangenen Fällen war das System, das dahintersteckte", sagt Schmitz. Da sei zum einen das Rating der Fixer gewesen. Diese arbeiteten laut Schmitz mit Kategorien. Da die Hintermänner nicht vor Ort waren und entsprechend schwerlich einschätzen konnten, wie sicher eine Wette auf ein bestimmtes Ergebnis sein würde, arbeiteten deren Abgesandte vor Ort mit einem Sterne-System: "Beim Ein-Sterne-Spiel hatten sie vielleicht einen einzigen, wenig relevanten Mittelfeldspieler im Griff." Hohes Risiko also für die Manipulatoren. In die gleiche Kategorie sortierten sie Partien ein, bei denen sie indirekt einem Team die Suppe versalzen konnten. "Da hat der Mannschaftskoch am Abend zuvor das Essen manipuliert, so dass die Spieler Magenschmerzen hatten", erklärt der Fachanwalt.

Zwei oder mehr Sterne habe es gegeben, "wenn die Fixer zwei Abwehrspieler und den Torwart hatten. Da wurde den Hintermännern gesagt, dass sie höher setzen können".

Zielgruppe: Profis, die selbst wetten

Wie man an die Profis herankommt? Indem man sie korrumpiert. "Man hat sich einfach angeschaut, wer selbst spielgeneigt war, wer also selbst Wetten platziert hat. Die müssen gar nicht manipuliert haben", erläutert Schmitz. "Denen hat man dann Geld vorgestreckt, bis man die Chance hatte, die Leute finanziell unter Druck zu setzen." Sprich: Bis diese Profis genug Kohle verzockt haben, um kurz vor der Pleite oder eben bei den Fixern in der Schuld zu stehen. "Dann hat man angerufen und gesagt: 'Du schuldest uns 300.000 Euro, aber morgen ein Tritt über den Ball und du bist uns los.'"

Podcast Gibt es Konsequenzen beim FC Bayern München? Die Bayern erlebten mit dem 1:5 gegen Frankfurt ein Déjà-Vu und müssen auf Gnabry verzichten. Die DFL bekommt einen Investor, der FC Girona stürmt an die Tabellenspitze. alle Folgen

Neben der Beeinflussung von Spielern oder eben dem Mannschaftskoch aber legten die Manipulatoren auch selbst Hand an im Zweifelsfall, wie Schmitz weiß: "Wenn es um richtig, richtig Geld ging, kam ein Name auf, den ich vorher noch nie gehört hatte: Da wurde der sogenannte Lichtausmacher geschickt." Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Handlanger begab sich mit entsprechendem Werkzeug in die Nähe des Stadions, in dem das bewettete Spiel ausgetragen wurde. "Wenn dann irgendwann klar war, dass das gewünschte Ergebnis nicht erreicht werden kann, hätte er die Hauptstromleitung des Stadions kappen sollen."