Matchball verpasst: Dem FCA droht ein böses Erwachen

Statt den Klassenerhalt zu sichern, diente der FC Augsburg am Karsamstag als idealer Aufbaugegner für Hertha BSC und stürzte sich selbst wieder in größere Abstiegssorgen.

Kurznachrichten auf Twitter sind auf 280 Zeichen beschränkt. Dem auf Fußballtaktik spezialisierten Journalisten Tobias Escher reichten am Samstag 132 Zeichen, um auf den Punkt dessen zu kommen, was sich auf dem Rasen abspielte: "Würde es eine Statistik geben, die Pässe ins Aus ohne Gegnerdruck misst - Augsburg hätte heute einen neuen Saisonrekord aufgestellt."

Wäre es nur das gewesen, hätte der FCA irgendwie noch mit einem blauen Auge davonkommen können. Weil sich die Akteure in grün und rot darüber hinaus aber auch noch viele - und einen entscheidenden - Fehler unter Gegnerdruck leisteten, ist der Abstiegskampf am Lech wieder allgegenwärtig. Neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz standen in Aussicht, vier sind es stattdessen. Der Matchball bei eigenem Aufschlag wurde liegengelassen.

Reuter: "Im Grunde ist es selbstverschuldet"

"Es ist natürlich eine große Enttäuschung, dass wir es nicht geschafft haben, etwas mitzunehmen", resümierte Sportchef Stefan Reuter. "Im Grunde ist es selbstverschuldet, weil wir extrem schlecht in die zweite Halbzeit gekommen sind und fast um ein Tor gebettelt haben." Lange ließ sich die Hertha da nicht bitten. Nach eigenem Einwurf begann eine Fehlerkette, an dessen Ende sich Torhüter Rafal Gikiewicz tunneln ließ und der FCA folglich hinten lag.

Davon erholten sich die Schwaben nicht mehr. Erschreckend, aber irgendwie auch schon gewohnt einfallslos präsentierte sich das Team im Ballbesitz. "Es ist uns nicht gelungen, die Ballbesitzphasen mit spielerischen Lösungen in Tore umzumünzen", analysierte Trainer Markus Weinzierl treffend. 59 Prozent Ballbesitz hatte sein Team, das sich in dieser Rolle zu keinem Zeitpunkt wirklich gefiel. Kämpfen, laufen und in viele Zweikämpfe verwickeln, alles, was den FCA zuletzt so unangenehm zu bespielen machte, prägte am Karsamstag das Spiel der Herthaner.

Es sei ein Spiel gewesen, dass man gewinnen wollte, aber auf keinen Fall hätte verlieren dürfen, sagte Weinzierl. Doch wie schon in Stuttgart (2:3) vor vier Wochen verlor seine Mannschaft gegen ein Team, das in der Tabelle schlechter platziert ist. Das ist in einem engen Abstiegskampf bekanntermaßen der Worst-Case.

Beim nächsten Spiel "gilt es das gutzumachen, was wir haben liegen lassen", forderte Reuter. Das besagte Spiel findet in Bochum statt, auswärts also. Erst drei der 14 Augsburger Rückrundenpunkte sammelte das Team in der Fremde. Höchste Zeit, diese chronische Schwäche abzustellen. Sonst droht allen Beteiligten nach dem so erfolgreichen Start in den April ein böses Erwachen zum Monatsende.

"Ich glaube nicht", entgegnete Reuter auf die Frage, ob das Team jetzt nervös werde und das Flattern bekomme. Diesen Beweis müssen die Spieler jetzt liefern. Schon in der vergangenen Saison legte Augsburg alles anderes als einen Schlussspurt hin. Vier der letzten fünf Spiele gingen damals verloren, ein Sieg in diesem Zeitraum reichte für den Klassenerhalt. Das könnte auch in diesem Jahr genügen, muss es aber nicht ...

