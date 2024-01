Matchball gegen Kroatien: So schafft Deutschland es ins Halbfinale der Handball-EM

Nach dem Sieg von Deutschland gegen Island hoffte das DHB-Team wieder auf das Halbfinale bei der Handball-EM, mit dem Remis gegen Österreich sanken die Chancen - und stiegen nun durch den Erfolg der Franzosen gegen Österreich. Frankreich nutzte dabei seinen Matchball, Deutschland kann nach dem Sieg gegen Ungarn nun wieder aus eigener Kraft das Halbfinale erreichen. Österreich und Ungarn sind auf Schützenhilfe angewiesen.

Deutschland will bei der Handball-EM in Köln ins Halbfinale vorstoßen. Sascha Klahn

Die Ausgangslage im Kampf um das EM-Halbfinale ist in der Gruppe I der Hauptrunde der Handball-EM in Köln weiterhin offen - doch am heutigen Montag gab es bereits weitere Weichenstellungen. Frankreich nutzte gegen den ersten Matchball und löste das Halbfinale der Handball-EM buchen, Deutschland und Ungarn liefern sich nun ein richtungsweisendes Duell.

Am Samstag machte Frankreich bereits am Nachmittag mit dem Sieg gegen Island einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale der Handball-EM: Das Ticket in die nächste Runde war aber noch nicht final gesichert, das Team von Guillaume Gille hatte aber zwei Matchbälle - und nutzte den ersten gegen Österreich. Und nach dem Erfolg von Deutschland gegen Ungarn ist auch der Gruppensieg fix. Der Gruppenerste geht im Halbfinale Dänemark aus dem Weg.

Island hat hingegen keine Chance mehr - aufgrund des direkten Duells von Ungarn mit Deutschland wird neben Frankreich mindestens ein zweites Team mehr als die vier Punkte haben, die Island mit zwei Siegen in den ausstehenden Partien gegen Kroatien und Österreich noch erreichen könnte. Gegen Island gelang ein Sieg, der mit Blick auf die Teilnahme an der Olympia-Quali und für die Ausgangslage in der WM-Quali wichtig werden könnte.

Kroatien hat nach der Niederlage zum Auftakt des Montag-Spieltags gegen Island ebenfalls keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Mit 1:7 Punkten rutschte das Team hinter Island zurück, das nun bei 2:8 Punkten steht. Im abschließenden Duell gegen Deutschland geht es für Kroatien noch um die Ausgangslage für Olympia- und WM-Qualifikation.

Österreich hat es nach der Niederlage gegen Frankreich nun nicht mehr selbst in der Hand. Ein Sieg hätte einen Matchball gegen Island gebracht, doch nun muss das Teams auf Schützenhilfe hoffen. Österreich kann mit einem Sieg gegen Island auf 6:4 Punkte kommen - je nach dem Ausgang der Partie von Deutschland gegen Ungarn können sich Konstellationen mit einem oder mehreren punktgleichen Teams ergeben. Den Direktvergleich gegen Ungarn hat Österreich gewonnen, gegen Deutschland gab es ein Remis. Zudem wäre es möglich, dass sowohl Deutschland wie auch Ungarn bei vier oder fünf Punkten bleiben.

Deutschland: Verlieren gegen Ungarn verboten

Deutschland lag vor dem heutigen Spieltag mit einen Punkt hinter Ungarn und Österreich. Mit einem Sieg im direkten Duell gegen die Ungarn konnte das DHB-Team an beiden Konkurrenten vorbeiziehen und könnte nun mit einem Erfolg im abschließenden Spiel gegen Kroatien auf 7:3 Punkte kommen.

Der Punktgewinn gegen Österreich wäre in diesem Fall dann nachträglich Gold wert, denn nach der Niederlage von Österreich gegen Frankreich kann das Überraschungsteam aus der Alpenrepublik nur noch auf 6:4 Punkte kommen. Auch Ungarn kann nach der heutigen Niederlage gegen Deutschland nur noch auf sechs Pluspunkte kommen.

Das DHB-Team hat sich somit einen Matchball auf das Halbfinale erarbeitet. Sollte sich Deutschland ein Remis oder eine Niederlage im abschließenden Spiel gegen Kroatien erlauben, könnte es zu verschiedensten Konstellationen mit mehreren punktgleichen Teams kommen - und unter Umständen auch noch reichen. Fix ist schon jetzt, kommt Deutschland ins Halbfinale, dann wartet dort Dänemark.

Welches Prozedere der Modus der Hauptrunde der Handball-EM bei Punktgleichheit vorsieht, ist am Ende der News unter der Tabelle und den Spielen der Hauptrunde I der Handball-EM im einzelnen aufgeschlüsselt.

Rechenspiele: 6 Wege für Deutschland ins EM-Halbfinale

Rechtsaußen Timo Kastening brachte die Ausgangslage vor den abschließenden zwei Hauptrundenspielen gegen Ungarn und Kroatien auf den Punkt: "Jetzt ist das eingetreten, was wir vermeiden wollten. Diese scheiß Rechnerei, was passiert, wenn..." Die dpa hat die einzelnen Konstellationen aufgelistet:

Die deutsche Mannschaft erreicht das Halbfinale, wenn sie:

- gegen Ungarn und Kroatien gewinnt und Österreich gegen Frankreich oder Island verliert

- gegen Ungarn und Kroatien gewinnt und Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island nicht mehr als drei Punkte holt und danach die schlechtere Tordifferenz gegenüber der dann punktgleichen DHB-Auswahl aufweist

- gegen Ungarn und Kroatien gewinnt und Frankreich gegen Österreich und Ungarn verliert

Nach dem Sieg von Frankreich gegen Österreich ist dieser Weg nicht mehr existent.

- gegen Ungarn gewinnt und gegen Kroatien Remis spielt und Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island nicht mehr als einen Punkt holt

- gegen Ungarn gewinnt und gegen Kroatien Remis spielt, Ungarn gegen Frankreich nicht gewinnt und Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island maximal zwei Punkte holt und danach die schlechtere Tordifferenz gegenüber der dann punktgleichen DHB-Auswahl aufweist

- gegen Ungarn mit mehr als einem Tor gewinnt und gegen Kroatien Remis spielt, Österreich gegen Frankreich und Island nicht mehr als zwei Punkte holt sowie Ungarn gegen Frankreich gewinnt. Bei Punktgleichheit zwischen Deutschland, Österreich und Ungarn würde die DHB-Auswahl den Dreiervergleich für sich entscheiden

- gegen Ungarn Remis spielt und gegen Kroatien gewinnt, Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island nicht mehr als einen Punkt holt oder bei einem Sieg gegen Frankreich oder Island die schlechtere Tordifferenz gegenüber der dann punktgleichen DHB-Auswahl aufweist und Ungarn gegen Frankreich verliert

Dieser Weg ist nach dem Sieg von Deutschland gegen Ungarn nicht mehr notwendig/nötig.

- gegen Ungarn und Kroatien Remis spielt, Österreich gegen Frankreich und Island verliert sowie Ungarn gegen Frankreich mit mindestens zwölf Toren verliert

Dieser Weg ist nach dem Sieg von Deutschland gegen Ungarn nicht mehr notwendig/nötig.

- gegen Ungarn gewinnt und gegen Kroatien verliert, Österreich gegen Frankreich und Island verliert, Ungarn gegen Frankreich maximal einen Punkt holt und Kroatien gegen Island nicht gewinnt

- gegen Ungarn mit mindestens drei Toren gewinnt und gegen Kroatien mit einer geringeren Differenz verliert als der Sieg gegen Ungarn ausfällt, Österreich gegen Frankreich und Island verliert sowie Ungarn gegen Frankreich Remis spielt und Kroatien gegen Island gewinnt. In diesem Fall würde Deutschland den Dreiervergleich mit Ungarn und Kroatien für sich entscheiden

Kroatien hat gegen Island verloren, damit ist dieser Weg nicht mehr möglich.

Tabelle Hauptrunde I der Handball-EM

Pl Team Sp Tore Punkte 1. Frankreich 4 +17 139:122 8 : 0 2. Ungarn 3 +10 91:81 4 : 2 3. Österreich 4 -4 108:112 4 : 4 4. Deutschland 3 -1 78:79 3 : 3 5. Island 4 -12 116:128 2 : 6 6. Kroatien 4 -10 116:126 1 : 7

Spiele Hauptrunde I der Handball-EM

mitgenommene Ergebnisse:

Hauptrunde I der Handball-EM in Köln

Der Modus: Was passiert bei Punktgleichheit

Wie in der ersten Turnierphase wird zum Abschluss der zweiten eine Tabelle gebildet. Die beiden besten Teams jeder Gruppe der Hauptrunde ziehen ins Halbfinale der Handball-EM ein, der jeweilige Hauptrundensieger trifft auf den Zweiten der anderen Gruppe und umgekehrt. Die jeweils Drittplatzierten spielen am Halbfinaltag in Köln ab 15 Uhr noch Rang fünf aus.

Doch was passiert, sollten beispielsweise Deutschland, Frankreich und Kroatien nach dem abschließenden Spiel die gleiche Anzahl an Punkten vorweisen? Der EM-Modus sieht folgende Kriterien - genau nach dieser Reihenfolge - zur Ermittlung der Hauptrundenplatzierung vor:

Über allem steht, wer den jeweiligen Direktvergleich gewonnen hat. Sobald es um mehr als zwei Teams geht, wird eine Extra-Tabelle nur mit diesen Mannschaften gebildet.

Hat der Direktvergleich dann noch nicht final Aufschluss über den Halbfinal-Teilnehmer gegeben, entscheidet die bessere Tordifferenz in dieser Extra-Tabelle - also wieder nur zwischen den betroffenen Teams.

Ist auch diese gleich, entscheidet die höhere Anzahl an geworfenen Toren der Extra-Tabelle. Erst dann würde die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen betrachtet werden, für den unwahrscheinlichen Fall einer Gleichheit auch in diesem Punkt wären die meisten geworfenen Tore in allen Gruppenspielen entscheidend.

Im Extrem-Szenario würde anschließend das Fairplay-Ranking herangezogen: Welche Mannschaft sammelte wie viele Gelbe Karten (1 Punkt), wie viele Zwei-Minuten-Strafen (2 Punkte) und wie viele Rote Karten (8 Punkte)? Ist selbst dann immer noch kein Halbfinalist gefunden, muss tatsächlich das Los über das Weiterkommen bei der Handball-EM entscheiden.