Matchbälle abgewehrt, Matchbälle vergeben: Struff scheitert dramatisch

Wieder machte es Jan-Lennard Struff spannend, doch gegen Miomir Kecmanovic zog er im Super-Tie-Break mit 4:6, 6:1, 6:7, 6:1, 6:7 diesmal den Kürzeren. Dabei war die dritte Runde nah wie nie.

Jan-Lennard Struff ging in seinem Zweitrundenmatch durch ein Wechselbad der Gefühle - und wurde am Ende kalt abgeduscht. Im zweiten Super-Tie-Break in Folge zog er diesmal den Kürzeren, weil er im entscheidenden Moment Nerven zeigte.

Vor dem Showdown hatte sich der Warsteiner mit dem Serben Miomir Kecmanovic ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Den ersten Satz verlor der Deutsche mit 4:6, den zweiten holte er mit 6:1. Nach dem knapp verlorenen Tie-Break im dritten Durchgang schlug Struff erneut zurück und erzwang mit einem erneuten 6:1 den Entscheidungssatz.

Und dem fehlte es nicht an Dramatik. Break Kecmanovic, Re-Break Struff, bei 5:6 und eigenem Aufschlag wehrte der Deutsche drei Matchbälle ab - Super-Tie-Break, wie schon beim Erstrundensieg gegen den Lokalmatadoren Rinky Hijikata.

Verhängnisvoller Rückhand-Volley

Auch hier wurde es eng, doch der 33-Jährige erarbeitete sich - wie schon gegen Hijikata - schließlich zwei Matchbälle. Vor allem der zweite wird Struff schlaflose Nächte bereiten, er setzte einen leichten Rückhandvolley ins Aus. Kecmanovic hatte er schon in die Defensive gedrängt.

Nach einem weiteren leichten Fehler hatte dann der Serbe wieder Matchball, eine lange Rallye beendete er mit einem Rückhand-Winner. Struff, der noch nie über die 2. Runde in Melbourne hinauskam, bewies Sportsgeist und gratulierte seinem Kontrahenten nach dem 3:21 Stunden langen Schlagabtausch mit einer Umarmung.

Damit ist Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche bei den Australian Open. Der Olympiasieger hatte zuvor den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein nach 4:30 Stunden in fünf Sätzen knapp geschlagen.