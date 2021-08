Match beendet: Petkovic steht im Halbfinale

Andrea Petkovic hat das Halbfinale beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca (Rumänien) erreicht. Die 33-Jährige gewann das Viertelfinale gegen Seone Mendez, das am Freitag wegen Dunkelheit unterbrochen worden war.

In Hamburg stand Andrea Petkovic im Endspiel. Beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca erreichte sie nun das Halbfinale. imago images/Claudio Gärtner

Die an Nummer zwei geführte Petkovic (Darmstadt) gewann das Viertelfinale, das am Freitag bei einer 5:1-Führung im dritten Satz unterbrochen worden war, am Samstag gegen die australische Qualifikantin Mendez mit 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Sie ist nun die letzte gesetzte Spielerin im Turnier.

Im Halbfinale trifft Petkovic nun ebenfalls am Samstag auf die Serbin Aleksandra Krunic. Sollte die 33-Jährige auch dieses Match für sich entscheiden, wäre es ihr zweiter Finaleinzug in Folge, nachdem sie bereits beim WTA-Turnier in Hamburg das Endspiel erreicht hatte.