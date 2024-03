Matarazzos Ziel: "Spielwitz durch Intensität"

Womöglich ohne Andrej Kramaric, dafür aber mit neuem Mut dank des 3:2-Erfolgs bei Borussia Dortmund geht die TSG Hoffenheim die nächste Partie gegen Werder Bremen an.

"Wir haben die ganze Energie verändert, ich spüre eine Aufgeschlossenheit im Training", berichtet Pellegrino Matarazzo von einer geradezu befreienden Wirkung des ersten Dreiers im Jahr 2024, warnt aber trotz des Erfolgs beim Favoriten: "Es wird keine Selbstläufer geben." Schon gar nicht, wenn am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) Werder nach Sinsheim kommt.

Matarazzo hat natürlich auf dem Schirm, dass die Bremer "eine der besten Rückrundenmannschaften" sind. In diesem Bundesliga-Ranking liegt die Elf von Trainer Ole Werner in der Tat auf Platz drei, während die TSG ihre Position durch das 3:2 ein wenig verbessert hat und nun auf Zwölf rangiert.

Sie suchen schnell die rote Zone mit klaren und stabilen ,Steil-Klatsch-Abläufen‘. Pellegrino Matarazzo

Die beiden eher konträren Formverläufe sorgten dafür, dass man sich gesamttabellarisch angenähert hat und punktgleich hinter dem Sechsten Eintracht Frankfurt auf die europäischen Plätze schielen darf. Womöglich hat der Sonntag mit dem direkten Duell der "Lauernden" also vorentscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf.

Was aber macht den Gegner aktuell so stark? "Sie verteidigen fleißig, sie kassieren wenig Gegentore aus dem Spiel", sagt Matarazzo, dem auch aufgefallen ist, dass "sie schnell die rote Zone suchen mit klaren und stabilen ,Steil-Klatsch-Abläufen‘." Ein Prädikat, das auch seine Mannschaft etwa in Dortmund in die Waagschale werfen konnte und das am Sonntag ein abwechslungs- und temporeiches Spiel erahnen lässt.

Kramaric brach am Mittwoch das Training ab

Wenngleich der TSG-Trainer betont: "Unsere Basis bleibt es, gut zu stehen." Unabhängig aber von Grundordnung und Herangehensweise will der 46-Jährige, dass seine Schützlinge "schnell den Weg nach vorne suchen. Diese Intensität und Aktivität erzeugt den Spielwitz." Der vor Dortmund wie weggefegt schien bei den Hoffenheimern, speziell gegen den 1.FC Köln (1:1) und Union Berlin (0:1).

Ein Hemmnis in Sachen Kreativität werden könnte aber ein möglicher Ausfall von Andrej Kramaric, der beim BVB einen Schlag erlitten hatte. "Andrej musste am Mittwoch das Training abbrechen, er ist noch fraglich", bangt Matarazzo um den Kroaten. Neben den Langzeitverletzten Mergim Berisha und Marco John (beide Kreuzbandriss) muss der Italo-Amerikaner auch auf Kevin Akpoguma (Rückenprobleme), Robert Skov (Muskelfaserriss in den Adduktoren) und Grischa Prömel (Innenbandverletzung) verzichten.