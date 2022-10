Matarazzos Trainingskniffe: Boxsack und Spendenturnier

Mit speziellen Kniffen im Training hat Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo seine Mannschaft auf die Partie gegen den 1. FC Union vorbereitet.

Der Begriff eklig ist im Fußball nicht unbedingt ein Schimpfwort. Vielmehr steht er dafür, dass man einen Gegner schwer bezwingen kann. Gemeinhin gilt der 1. FC Union als eklige Mannschaft. Das ist kein vergiftetes Lob, sondern schlicht und einfach ein Lob und das weiß auch Pellegrino Matarazzo. Dessen Team, der VfB Stuttgart, hat am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) das zweifelhafte Vergnügen, die Köpenicker empfangen zu dürfen. Geht es nach ihm, soll es kein besonders freundlicher Empfang werden. Das wäre bei einem ekligen Gast ja noch schöner, zumal der VfB ziemlich dringend Punkte braucht, steckt er doch in der Abstiegszone fest.

Japanisches Duo einsatzbereit?

Matarazzo, der bezogen auf die Einsatzfähigkeit der beiden angeschlagenen Japaner Hiroki Ito (Muskuläre Probleme) und Wataru Endo (Schlag aufs Wadenbeinköpfchen) optimistisch ist, unterstreicht, dass es "wichtig sein wird, in die Infights zu gehen". Zweikampfhärte, Widerstandskraft, Schärfe. Das sind Attribute, die er am Sonntag von seinem Team sehen möchte. Das ließ der Italo-Amerikaner entsprechend unter der Woche trainieren. Bei Passübungen etwa, schildert Matarazzo, stellte er einen Co-Trainer mit Boxsack neben seine Schützlinge, um Körperlichkeit zu simulieren. "Das ist mehr etwas für den Kopf", führt der 44-Jährige aus.

Es wird kein schöner Offensivfußball sein von uns, es soll effektiv sein. Das ist der Ansatz. Pellegrino Matarazzo

Zudem veranstaltete er ein Dreierturnier, "bei dem es um etwas ging". Drei Kapitäne mussten sich je eine Mannschaft zusammenwählen im Training, die Verliererteams spendeten für den guten Zweck. "Ich versuche, im Training die entsprechenden Reize zu setzen", so Matarazzo, der ankündigt: "Es wird kein schöner Offensivfußball sein von uns, es soll effektiv sein. Das ist der Ansatz." Ekliger Fußball also, wenn man so möchte, im besten Union-Sinne, um endlich den ersehnten, ersten Saisonsieg einzufahren.

Matarazzo fordert "smarte Entscheidungen"

Der VfB also möchte die Berliner mit ihren eigenen Waffen schlagen. "Sie laufen viel, sie haben ein brutales Defensivverhalten, ein brutales Umschaltspiel", lobt Matarazzo den kommenden Gegner, und analysiert: "Fakt ist: Wir hatten in den letzten Jahren Startschwierigkeiten gegen Union." Was der Fußballlehrer eben auf die Qualitäten, die Spielweise des Überraschungs-Tabellenführers zurückführt. Daher "wichtig es sein, smarte Entscheidungen zu treffen", nennt Matarazzo noch einen weiteren, am Sonntag entscheidenden Faktor. Cleverness könnte ein passables Rezept sein gegen einen ekligen Kontrahenten.