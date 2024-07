Matarazzos Start mit vielen Unbekannten

Ohne die EM-Teilnehmer, dafür mit vier neuen Talenten absolviert die TSG 1899 Hoffenheim die erste Einheit der neuen Saison.

Um 15 Uhr an diesem Sonntag bat Cheftrainer Pellegrino Matarazzo zum ersten Training der neuen Saison. Eine noch stark reduzierte Mannschaft präsentierte sich zum Auftakt auf dem Gelände des Trainingszentrums in Zuzenhausen einigen hundert Fans.

Natürlich fehlen noch wichtige Stützen, da die EM-Teilnehmer Oliver Baumann, Maximilian Beier, Andrej Kramaric, Attila Szalai, Florian Grillitsch, Attila Szalai, David Jurasek und Jacob Bruun Larsen allesamt noch im verspätet angetretenen Urlaub weilen.

Hoffenheims aktueller Kader in der Übersicht

Auch die zuletzt für ihr Land noch aktiven Ihlas Bebou und Diadie Samassekou stoßen erst in den nächsten Tagen zum Team.

Dafür hat Matarazzo sein aktuelles Aufgebot mit vier Kandidaten aus der zuletzt überaus erfolgreichen Hoffenheimer U 19 ergänzt, die als erste deutsche Mannschaft Doublesieger dieser Altersklasse geworden war. Bis auf weiteres werden die Talente Florian Micheler, Paul Hennrich, Luca Erlein und Hennes Behrens in der Vorbereitung bei den Profis mittrainieren.

Problemzone Innenverteidigung

Aber auch im übertragenen Sinne hat Matarazzo mit einigen Unbekannten zu tun. So bleibt die Innenverteidigung weiterhin eine Großbaustelle, deren Verlauf und Stabilisierung enorm ungewiss erscheint. Schließlich ist mit Ozan Kabak (Kreuzbandriss) eine wichtige Stütze weggebrochen, zudem haben auch die bislang nicht bis kaum überzeugenden Stanley Nsoki und Attila Szalai nicht eben als vertrauenswürdige Kandidaten aufgedrängt. Ihre Zukunft bei der TSG scheint zumindest fraglich.

Andererseits stehen nach dem Abschied von John Anthony Brooks ansonsten aktuell mit Kevin Akpoguma und Talent Tim Drexler nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Ziemlich dünn vor der vierten Europacupsaison der Kraichgauer. Kein Wunder, dass nach Verstärkungen wie Jordan Torunarigha (der kicker berichtete) gefahndet wird.

Auch für die rechte Außenbahn wird noch eine Verstärkung gesucht, die den in die Jahre gekommenen Pavel Kaderabek entlasten kann. Schließlich wird Ihlas Bebou nach dem Abgang von Wout Weghorst und dem möglichen Verkauf von Maximilian Beier verstärkt im Angriffszentrum gebraucht. Zudem muss sich im Sturm auch erst zeigen, wie zügig Mergim Berisha nach seinem Kreuzbandriss wieder zu alter Stärke finden kann und wie schnell Nachwuchshoffnung Max Moerstedt sich an die Anforderungen im Seniorenbereich anpassen kann. Berisha absolvierte am Sonntag jedenfalls noch eine individuelle Einheit.

Spannung im Kraichgau

Unklar ist auch, wer von den Leihrückkehrern wie Jacob Bruun Larsen, Diadie Samassekou, Muhammed Damar, Fisnik Asllani oder Julian Justvan noch oder wieder eine Perspektive bei der TSG haben wird.

Schließlich bleibt auch abzuwarten, ob sich das zuletzt bedrohlich rumorende Umfeld beruhigen und befrieden lässt und wie sich in dieser Hinsicht die Berufung des neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Markus Schütz, auswirken wird.

Eines ist jetzt schon sicher: Es wird in vielerlei Hinsicht spannend in Hoffenheim.