Matarazzos klares Signal an Stiller & Co.

Schwierige Zeiten nicht nur für Talente in Hoffenheim: Gleich fünf Kandidaten schafften es zuletzt nicht mal in den Spieltags-Kader.

Nach seinem Blitzdebüt gegen Leverkusen (1:3) nur drei Tage nach seiner Verpflichtung war das Spiel in Augsburg (0:1) im Grunde das erste, für das der neue Trainer Pellegrino Matarazzo umfangreichere Eindrücke aus Training und Gesprächen für die Auswahl seines Personals zu Grunde legen konnte. "Man sieht, wer bereit ist, und wer nicht", hatte der 45-Jährige bereits durchblicken lassen, dass einige Profis hinter Matarazzos Erwartungen zurückgeblieben waren.

Ablesbar im Aufgebot für Augsburg. Neben den verletzten Grischa Prömel, Jacob Bruun Larsen und Robert Skov sowie dem gelbgesperrten Dennis Geiger fehlten auch fünf weitere Kandidaten, die den Anforderungen des neuen Konkurrenzkampfes offensichtlich nicht gerecht worden waren. Dazu zählen mit Justin Che (19) und Eduardo Quaresma (20) zwei junge Abwehrspieler und mit Finn Ole Becker (22), Muhammed Damar (18) und Angelo Stiller (21) drei ebenfalls noch junge Mittelfeldspieler.

Delaney verschärft Stillers Lage

Von denen Stiller noch der etablierteste ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Saison hatte sich der U-21-Nationalspieler auch unter Ex-Coach André Breitenreiter zuletzt deutlich mehr Spielzeiten erkämpft, nun aber blieb der Sechser oder Achter unter Matarazzo gegen Leverkusen ohne Einsatz und in Augsburg sogar ohne Berücksichtigung. Ein klares Signal des neuen Cheftrainers, dass da wieder deutlich mehr kommen muss von dem talentierten Linksfüßer. Allerdings hat sich die TSG in der Zentrale mit dem ebenfalls linksfüßigen Routinier Thomas Delaney verstärkt, was Stillers Lage zusätzlich verschärft.

Achter Becker hatte zumindest regelmäßig im Kader gestanden, gegen Gladbach (1:4) seinen zweiten und einen durchaus erfrischenden Einsatz verbucht und Anstalten gemacht, sich endlich etwas freizuschwimmen. Auch Damar (Sechser/Achter), der immerhin fünf Saisoneinsätze vorweisen kann, muss sich nun wieder hinten anstellen. Quaresmas letzte von vier Bewährungsproben aus dem November liegt schon weit zurück und das Saisondebüt von Matarazzos US-amerikanischem Landsmann Che steht ohnehin noch aus.

Schwierige Zeiten nicht nur für Talente in Hoffenheim. Immerhin genießen aber auch unter Matarazzo die Eigengewächse Tom Bischof (17), Umut Tohumcu (18) und Fisnik Asllani (20) Vertrauen und Spielzeit. Es liegt also nicht am Alter …