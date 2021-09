Matarazzo zu Hitzlsperger: "Habe mich nicht nur für den Verein entschieden, sondern auch für die Leute"

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat sein Bedauern über den angekündigten Abschied von Vorstandschef Thomas Hitzlsperger ausgedrückt. Den Weg mit der Mannschaft will der 43-Jährige aber unabhängig von den Veränderungen auf Führungsebene weitergehen.

Er habe sich bei seinem Wechsel zum VfB Stuttgart Ende 2019 "nicht nur für den Verein entschieden, sondern auch für die Leute", sagt Matarazzo und bezeichnet die Zusammenarbeit mit Hitzlsperger als "sehr gut, vertrauensvoll, kommunikativ". Am Mittwoch verkündete der VfB-Boss allerdings, seinen Vertrag nicht zu verlängern, er scheidet somit spätestens im Herbst 2022 aus. "Natürlich bin ich nicht happy mit seiner Entscheidung", sagt Matarazzo und fügt an: "Er hat seine Gründe bekanntgegeben. Das werde ich persönlich akzeptieren, und weiter geht's."

Einen Einfluss von Hitzlspergers Rückzug auf seine Arbeit mit den Profis sieht Matarazzo nicht: "Sicherlich bekommt die Mannschaft das mit. Aber es ist nicht so, dass Hitz jeden Tag in der Kabine war und irgendwelche Ansprachen gehalten hat." Der Trainer hat bereits während des Machtkampfes zwischen Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt zu Beginn dieses Jahres bewiesen, dass er sein Team ungeachtet der Geschehnisse auf Führungsebene erfolgreich coachen kann. "Unser Weg bleibt unser Weg - unabhängig davon, was oben passiert", betont Matarazzo auch jetzt.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg würde ein Erfolg gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) sicher helfen, um eine solche Diskussion erst gar nicht aufkommen zu lassen. Gedanken darüber, ob Hitzlspergers Rückzug den VfB auf Sicht erneut in Turbulenzen bringen könnte, will sich Matarazzo zumindest öffentlich nicht machen. "In erster Linie kümmere ich mich um meine Aufgabe. Sicherlich wird die Phase kommen, wo der Verein eine gute Entscheidung treffen muss", sagt der US-Italiener. Er habe aber "keine Energie, um irgendetwas zu befürchten. Befürchtungen oder Sorgen sind verschwendete Energie." Matarazzo richtet seine Kraft und Konzentration lieber auf die Aufgabe am Sonntag.