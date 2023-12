Matarazzo wütend: "Das kotzt mich an"

Beim kuriosen 3:3 gegen Darmstadt lässt die TSG mal wieder Punkte liegen aufgrund gravierender Unzulänglichkeiten.

In Pellegrino Matarazzo brodelte es. Man konnte es sehen, man konnte es spüren, und dann konnte man es auch hören. "Das kotzt mich einfach an", schimpfte der Hoffenheimer Trainer, der einmal mehr fassungslos hatte verfolgen müssen, wie seine Mannschaft und vor allem seine Defensive leichtfertig den Erfolg verspielte. Als Krönung hatte Ozan Kabak einen kompletten Aussetzer und fünf Minuten vor dem Ende einen Freistoß in der eigenen Hälfte unbedrängt in die Füße von Darmstadts Luca Pfeiffer gespielt, Sekunden später wuchtete Tim Skarke den Ball zum 3:3 ins kurze Eck.

"Heute waren die Aussetzer extrem"

"Das ist tatsächlich schwierig zu verdauen. Das ist Abwesenheit in der einen oder anderen Situation, anders kann ich das nicht erklären", rätselte Matarazzo, "so kommt man nicht ans Ziel, solche Aussetzer dürfen wir nicht allzu oft haben, das war heute extrem. Wir haben immer wieder solche Phasen im Spiel, aber heute waren die Aussetzer extrem." Erst neulich hatte Kabak mit einer komplett unnötigen Grätsche im eigenen Strafraum einen Strafstoß provoziert und damit die ebenso unnötige 1:2-Niederlage in Gladbach eingeleitet.

Aber auch Kollege John Anthony Brooks hatte wieder seine Schwächen schonungslos offenbart. Der Innenverteidiger war zu passiv und leitete die Dreierkette nicht entschlossen in die Vorwärtsverteidigung, so entstanden regelmäßig im Zentrum viel zu große Räume, die nicht mehr zu schließen waren, entsprechend hilflos wirkte Brooks dann auch vor dem zweiten Gegentreffer, als er nicht annähernd in den Zweikampf kam.

"Das geht mir auf den Keks"

"Wir waren defensiv viel zu passiv. Die Jungs haben nicht durchgeschoben und standen zu tief. Genau das war das Thema in der Halbzeit, diese Szenen haben wir gezeigt, und so kassieren wir auch das zweite Gegentor", ärgerte sich Matarazzo, "dieses Thema haben wir Woche für Woche. Wir müssen es schleunigst hinkriegen, dass das anders ausschaut und wir defensiv über 90 Minuten performen. Drei Gegentore gegen Darmstadt auf diese Art und Weise, das geht mir auf den Keks, Punkt."

Zu allem Überfluss versemmelte Brooks auch noch eine Großchance zum womöglich vorentscheidenden 4:2, doch der frühere US-Nationalspieler drosch eine per Kopf von Anton Stach verlängerte Ecke unbedrängt aus wenigen Metern übers Tor. "Trotz der Leistung haben wir eine Riesenchance zum 4:2 und müssen gewinnen. Das ist sehr bitter", haderte Matarazzo, "auch die Mannschaft ist unzufrieden - mit dem Ergebnis und der Leistung. Das fällt mir auch schwer zu verdauen. So kommen wir nicht zum Ziel. Diese Aussetzer dürfen nicht so oft vorkommen."

Die Kraichgauer können jedenfalls mit jeder Menge guter Vorsätze ins neue Fußballjahr starten.