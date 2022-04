In Mainz trifft die heimstärkste auf die auswärtsschwächste Mannschaft aus Stuttgart. Doch die persönliche Bilanz des Trainers gegen den FSV macht Mut. Pellegrino Matarazzo: "Wir wollen wieder clever sein."

Unter der Ägide des US-Italieners konnte Stuttgart alle drei Partien gegen die Rheinhessen gewinnen. Gegen keinen aktuellen Bundesligisten ist dies sonst der Fall. Die Gründe dafür kann aber auch Matarazzo nicht wirklich benennen. "Ob das Zufall ist oder nicht, kann ich nicht beantworten", so der Chefcoach. Man habe es bisher halt immer geschafft, "gegen Mainz gute Power auf den Platz zu bringen und gute Entscheidungen offensiv wie defensiv zu treffen. Wir waren in den Spielen clever. Das wollen wir wieder sein."

Wie in besagten Partien werden die Mainzer auch am Samstag favorisiert sein. Der FSV ist das heimstärkste Team der Liga, gewann sechs der jüngsten sieben Auftritte vor heimischer Kulisse und schraubte seine Heimbilanz auf insgesamt neun Erfolge hoch. Dagegen sind dem VfB in den jüngsten sieben Auswärtsspielen nur drei Remis gelungen. Der einzige Fremderfolg der Saison datiert vom 15. Spieltag mit dem 2:0 beim VfL Wolfsburg. "Mainz hat sehr viel Power und Intensität in seinem Spiel. Die Zuschauer gehen auch überragend mit", so Matarazzo. "Es wird wichtig sein, die Mainzer Stärken zu erkennen und bestmöglich auszuschalten."

"Intensität in den Zweikämpfen wird ausschlaggebend sein"

Die Schwaben selbst seien natürlich nicht weniger gefordert, Akzente zu setzen. "Wir brauchen eine frühzeitige Tiefensicherung, ein gutes Verhalten nach Ballgewinnen, um Mainz nicht ins Gegenpressing kommen zu lassen", erklärt der 44-Jährige. "Bei eigenem Ballbesitz müssen wir die Räume erkennen, die mit angemessenem Risiko bespielt werden können". Dies sei in den Spielen unter seiner Regie gelungen. "Gegen Mainz hat uns erfolgreich gemacht, dass wir uns extrem gewehrt und Power auf den Platz gebracht haben. Unabhängig von der taktischen Ausrichtung wird die Intensität in den Zweikämpfen ausschlaggebend sein."

Warum die Stuttgarter in dieser Saison im Gegensatz zu ihren Heimauftritten auf fremden Plätzen so erfolglos geblieben sind, liege jedenfalls nicht an Einstellung oder Vorbereitung. "Wir haben die gleiche Vorbereitung. Unsere Vorbereitung läuft wie immer. Da sehe ich keinen Unterschied", meint Matarazzo, der nur eine Abweichung erkannt hat. "In der vergangenen Saison waren wir auswärts besser, aber da waren die Stadion leer. Zuschauer sind ein Faktor und haben Einfluss. Wie groß dieser Effekt aber ist, kann ich nicht genau sagen."

Dennoch habe man sich damit beschäftigt, den Spielern einzeln und in der Gruppe mögliche Gegenmaßnahmen an die Hand gegeben. Man habe thematisiert, "wie wir mit den Fans des Gegners umgehen, wie groß wir bleiben, wie wir das emotional steuern". Dabei sei es "um Ruhe und Selbstvertrauen gegangen, wenn etwas misslingt oder der Gegner eine Chance hat oder trifft und die Fans explodieren". Gute Tipps, die nur eine Anregung noch übertrifft: Am besten lässt man es erst gar nicht so weit kommen.