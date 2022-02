Matarazzo: "Wir sind Feuer und Flamme"

Ob sich die Reise ins Kurztrainingslager nach Marbella wirklich auszahlt, wird sich am Samstag gegen Frankfurt ein erstes Mal zeigen. Pellegrino Matarazzo sieht seine Mannschaft jedenfalls vorbereitet, sportlich wie mental: "Wir sind Feuer und Flamme."

Voller Vorfreude und Optimismus geht der Chefcoach an die anstehende Aufgabe heran. Unter ihm endeten alle drei bisherigen Duelle mit den Hessen remis. Dazu kommt, dass die seit fünf Partien sieg- und torlosen Schwaben in ihrer Historie insgesamt schon 177 Tore gegen die Eintracht erzielen und schon 42 Siege feiern konnten. Viel Positives, das Matarazzo neben einer als erfolgreich empfundenen Woche im Trainingslager in Marbella und einer wieder besseren mentalen Verfassung hervorhebt. Er habe den Eindruck, dass seine Spieler "Ruhe, Fokussierung und Bereitschaft" ausstrahlten. "Die Jungs hören zu, nehmen auf und kommunizieren. Natürlich arbeitet man auch gegen eine gewisse Verunsicherung an, die normal ist, wenn man fünfmal in Folge nicht gewonnen und getroffen hat." Dies würde jedoch auch von großem Engagement begleitet. "Wir sind Feuer und Flamme, alle wollen, jeder Spieler will. Das ist gut und positiv."

Wie immer will sich der 44-Jährige nicht im Detail zu seinen Plänen äußern, mit welchem Personal und welcher taktischen Ausrichtung er gegen Frankfurt zu spielen gedenkt. Dass der schmerzlich vermisste Silas nach seiner langen Verletzungs- und Corona-Pause sein Startelfdebüt feiern dürfte, deutet sich an. "Ihm traue ich 60 Minuten zu", sagt Matarazzo, der diese Zahl zur Hürde für einen Startplatz ausgerufen hat. "Es gibt eine gute Möglichkeit, dass er auf dem Platz steht."

Neuzugang Tomas "sicher eine Option"

Ob das auch auf Neuzugang Tiago Tomas zutrifft, könne er noch nicht sagen. "Er ist sicher auch eine Option. Ob auch für die erste Elf werden wir sehen. Wir haben noch zwei Trainingstage vor uns, um zu sehen, wieviel er davon versteht, was wir wollen. Aber er macht einen guten Eindruck, kommt gut an und wurde sofort gut aufgenommen", erklärt der US-Italiener, der auch mit Borna Sosa nach dessen Weisheitszahn-OP rechnen kann. Auch wenn der Kroate, der erst gestern ins Training eingestiegen ist, "hinterher ziemlich platt war".

Rund zwei Monate ist dagegen Nikolas Nartey raus, dessen Kniebeschwerden nach einer Prellung sich als freier Gelenkkörper herausgestellt haben. Der U-21-Nationalspieler Dänemarks wird zeitnah arthroskopiert. Fraglich ist zudem Tanguy Coulibaly, der im Training eine Schlag aufs Wadenbeinköpfchen bekommen hat und Anfang der Woche nicht trainieren konnte. "Mal sehen, ob er heute einsteigen kann", sagt Matarazzo, der zumindest bessere Nachrichten von Lilian Egloff hat. Der Jungprofi hatte sich in Spanien eine Wadenverhärtung zugezogen, ist gestern ins Teiltraining eingestiegen und soll heute nach Möglichkeit wieder voll mittrainieren.