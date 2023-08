Matarazzo: "Wir sehen, wo noch Luft nach oben ist"

Zum Abschluss der Vorbereitung unterliegt die TSG Hoffenheim beim FC Fulham mit 1:2. Zweifelsohne ein starker Gegner, doch die Aussagen danach erinnern allzu sehr an Muster aus der Vergangenheit.

Mit Testspielen ist es so eine Sache. Am Ende sind die Ergebnisse ja nicht entscheidend, sondern die Inhalte, die eine Mannschaft auf den Platz bringt. Stimmen Anlauf- und Umschaltverhalten? Raumbesetzung und Pressing? Letztlich Einsatz und Mentalität? Das sind die wichtigen Faktoren. Um Punkte respektive das Weiterkommen im DFB-Pokal, wo die Kraichgauer am 14. August beim VfB Lübeck antreten (18 Uhr, LIVE! bei kicker), geht es ja erst später.

Gefährlich wird es, wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen. Und da sind die Kraichgauer ein Stück weit ein gebranntes Kind. Weil in den vergangenen drei Spielzeiten vergleichsweise häufig die Leistung passte, aber eben nicht das Resultat - was sich in zwei mittelprächtigen Saisons niederschlug und in einer, in der sich die TSG lange nah an der Abstiegszone bewegte. "Wir sind schlussendlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Spielweise und unserem Auftreten dagegen schon", fasste Attila Szalai nach dem Gastspiel im Craven Cottage zusammen und man kann dem Ungarn nicht einmal widersprechen.

Sextett wurde geschont - Bebou angeschlagen

Doch aufgrund der beschriebenen Muster aus der Vergangenheit sollten sie in Hoffenheim gewarnt sein. Denn bereits in der Vorwoche gegen die Glasgow Rangers belohnten sich Andrej Kramaric und Kollegen nicht mit einem Ergebnis, das Duell mit dem schottischen Vizemeister endete trotz ansprechender Leistung 2:2.

Bei solchen Spielen, wo man an die Grenzen gehen muss, um zu gewinnen, sehen wir wo noch Luft nach oben ist. Pellegrino Matarazzo

Nun, in Fulham, hätte die TSG in Person von Kramaric, Grischa Prömel und Marius Bülter die Weichen bereits früh auf Sieg stellen können. In Durchgang zwei, als die Platzherren das Tempo anzogen, hielt man zwar dagegen. "Wir haben uns gewehrt, haben ordentlich verteidigt, natürlich nicht bei jeder Situation", fasste Trainer Pellegrino Matarazzo zusammen. Aber am Ende siegte Fulham verdient. "Bei solchen Spielen, wo man an die Grenzen gehen muss, um zu gewinnen, sehen wir wo noch Luft nach oben ist", beschrieb Matarazzo weiter und legte den Fokus auf den Pflichtspielauftakt in acht Tagen: "Wir sind Wettkämpfer, wir freuen uns auf den Wettkampf."

Dann dürfte auch der ein oder andere Profi zum Kader gehören, den der Italo-Amerikaner aus Gründen der Belastungssteuerung nicht für die Partie in London nominiert hatte. Geschont wurden Kevin Vogt, Robert Skov, Tom Bischof, Diadie Samassekou, Kevin Akpoguma und Maximilian Beier. Zudem fehlte Ihlas Bebou wegen muskulärer Probleme.