Matarazzo: "Wir lassen Moerstedt nicht mehr los"

Der U-17-Weltmeister ist jetzt volljährig, aber noch nicht vollwertig. Dennoch hat sich Eigengewächs Max Moerstedt nach seinem großen Erfolg mit den DFB-Junioren bei Chefcoach Pellegrino Matarazzo festtrainiert.

Am Montag war es soweit: Max Moerstedt wurde 18 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich! Die Feiern reißen also nicht ab für den Hoffenheimer Nachwuchsstürmer, der mit Deutschlands U-17-Nationalmannschaft Anfang Dezember Weltmeister geworden war und seit der Wintervorbereitung bei den Profis mittrainieren durfte.

Pellegrino lobt Moerstedt

Das soll nun auch so bleiben, offensichtlich hat Moerstedt seine Klasse nicht nur punktuell angedeutet. "Max macht es gut. Ich habe schon in der ersten Länderspielpause im vergangenen Herbst gesagt, dass er spätestens im Sommer zum Kader gehören wird, man hat sofort sein Talent und Potenzial gesehen", erklärte Cheftrainer Pellegrino am Donnerstag, "jetzt hat er einige Wochen mit uns trainiert und wieder bestätigt, dass er ein guter Kicker ist. Er wird auch nicht mehr losgelassen von uns."

Talent erhält die Rückennummer 33

Heißt im Klartext: Moerstedt ist ab sofort festes Kadermitglied bei den Profis, der nächste Grund zum Feiern für den Hochbegabten. "Er bleibt jetzt bei uns im Kader, steht auch auf der Spielberechtigungsliste und hat eine Rückennummer bekommen", so Matarazzo, es ist die Nummer 33. Der U-17-Weltmeister ist jetzt volljährig, aber noch nicht ganz vollwertig. "Seine Spiele wird er dennoch in der Anfangsphase in der U 19 machen, das gehört dazu, denn er braucht eine gewisse Anpassungszeit", erklärt der Cheftrainer, "wenn es im Training zur Sache geht, merkt man, dass er sich an die Härte, die Körperlichkeit und die Geschwindigkeit noch anpassen muss. Das ist aber normal, er ist auf einem guten Weg." Ob und wann Moerstedt reif für sein Bundesligadebüt sein wird, ließ Matarazzo offen. "Ich kann jetzt nicht sagen, ob er zum Einsatz kommen wird oder nicht, ich bin nur froh über seinen aktuellen Stand. Ich freue mich, mit ihm weiterzuarbeiten."

Starke Quote in der Junioren-Bundesliga

Der bereits 1,94 m lang Schlaks ist ein treffsicherer Mittelstürmer, der auch bei der WM vier Treffer erzielte und im Finale beim Elfmeterschießen gegen Frankreich (4:3) auch vom Punkt die Nerven behielt. Auch in Hoffenheims U 19 hat der gebürtige Mannheimer, der sein Sommer 2021 in der TSG-Akademie ausgebildet wird, in bislang neun Partien zehnmal getroffen und maßgeblich zur aktuellen Tabellenführung in der Junioren-Bundesliga Südwest beigetragen.

Das Eigengewächs soll nun weiter behutsam an die Anforderungen im Profibereich herangeführt werden und ist bereits bis 2026 vertraglich an die TSG gebunden. Erst in diesem Sommer hat mit Maximilian Beier ein Stürmertalent aus den eigenen Reihen den Durchbruch bei den Profis geschafft.