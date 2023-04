Matarazzo: "Wir können nicht sicher sein, bis wir sicher sind"

Wie gegen München sammelte der TSG-Coach mit Stuttgart schon Vorerfahrung gegen Köln. Nicht nur positive.

Wie schon vor dem Spiel gegen die Bayern (1:1) kann Pellegrino Matarazzo auch vor der Partie gegen Köln auf Erfahrungen zurückgreifen, die er noch als Stuttgarts Trainer bereits in der Startphase dieser Saison gegen den FC sammelte beim 0:0 - gegen diesen Gegner, aber auch zum Verhalten in der Coaching Zone.

Gelb-Rot gegen Köln

An jenem 4. Spieltag Ende August hatte sich der damalige VfB-Coach mehrfach gegenüber dem Schiedsrichterteam echauffiert, sich erst die Gelbe und schließlich auch die Gelb-Rote Karte sowie eine Sperre für das folgende Spiel gegen Schalke (1:1) abgeholt. "Das war das erste und einzige Mal, ich hoffe, es kommt nicht mehr vor", zeigt Matarazzo nachhaltige Einsicht, "wir Trainer sollten eine gewisse Grenze kennen, gleichzeitig sollte aber auch Verständnis da sein für den Trainer, der unter Strom steht. Es muss in einem gewissen Rahmen bleiben, aber das Stadion ist laut, man muss auch schreien, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man schreit auch seine Spieler an, sonst hören sie es nicht, das wirkt dann emotionaler, als es eigentlich ist."

Im zweiten Anlauf empfängt er nun am Samstag mit Hoffenheim die Kölner, die er noch gut in Erinnerung hat. "Eine Mannschaft, die sehr intensiven Fußball spielt, sie laufen sehr viel, pressen hoch an, haben eine gute Zielstrebigkeit Richtung gegnerisches Tor, darauf sind wir vorbereitet", versichert Matarazzo, "für uns geht es darum, die Räume im eigenen Ballbesitz zu sehen und die Tiefe rechtzeitig zu suchen, auch ihren variablen Spielaufbau zu kontrollieren und selbst ins hohe Gegenpressing zu kommen. Es liegt an uns, unsere Leistung abzurufen."

Die Statistik spricht klar für die TSG

Das gelang zuletzt zuverlässig und summierte sich auf zehn Punkte in vier Partien. "Was uns ein gutes Gefühl gibt, ist unsere aktuelle Form, unabhängig vom Gegner. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch am Samstag wieder ein gutes Spiel machen können und die drei Punkte hier behalten", hofft Matarazzo. Auch die Statistiken sprechen klar für die TSG, die keines der jüngsten 13 Duelle mit Köln verlor und die zurückliegenden fünf Heimspiele gegen den FC allesamt gewann mit der beeindruckenden Torbilanz von 21:1 Treffern. Insgesamt traf Hoffenheim in der Bundesliga schon 50-mal gegen Köln, mehr als gegen jeden anderen Gegner.

Dennoch bleibt Hoffenheim vorsichtig und Matarazzo wachsam. "Wir haben den Punkt in München nur ganz kurz gefeiert, weil es kein Sieg war und wir eben nicht durch sind", erklärt Matarazzo, "wir sehen auch, dass die Mannschaften unter uns punkten. Wir machen weiter und bleiben dran, eine gute Leistung gegen Köln führt uns zum nächsten großen Schritt."

Für den Klassenerhalt gibt es "keinen Rechenweg und keine Formel"

Der studierte Mathematiker rechnet im Kampf um den Klassenerhalt nicht mit Unbekannten, sondern nur mit Fakten. Für den Klassenerhalt gebe es "keinen Rechenweg und keine Formel", versicherte Matarazzo und brachte es auf diesen fast schon philosophischen Nenner: "Wir können nicht sicher sein, bis wir sicher sind."

Mit einiger Sicherheit wird jedenfalls der erkrankte Verteidiger Stanley Nsoki fehlen, auch Finn Ole Becker plagt sich mit Wadenproblemen herum, sein Einsatz ist zumindest fraglich, dagegen sind laut Matarazzo sowohl Kevin Vogt (nach Knieproblemen) als auch Grischa Prömel (nach Knöchelbruch) wieder Optionen für den Spieltagskader.