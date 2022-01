Matarazzo will nichts von einem Charaktertest wissen

Nach einem Punkt aus den jüngsten vier Spielen und Platz 17 ist der VfB Stuttgart in Freiburg besonders gefordert. Pellegrino Matarazzo warnt vor dem Gegner, will aber nichts von einem Charaktertest wissen.

Die jüngste Vergangenheit unterstreicht, warum Matarazzo vor Freiburg warnt. "Sie sind ein extrem unangenehmer Gegner und schwer zu schlagen", sagt der Stuttgarter Chefcoach, der persönlich noch keinen Erfolg über den Gegner am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) feiern konnte. Der VfB ist seit fünf Spielen gegen den Sport-Club sieglos, zwei Remis folgten drei Niederlagen. Dass die Schwaben in diesen fünf Begegnungen zehn Treffer erzielten, half ihnen nicht - sie ließen 13 zu.

Im Breisgau erwarten die Stuttgarter eine hohe Hürde, von einem Charaktertest für seine Mannschaft will Matarazzo allerdings nichts wissen. "Jede Partie ist ein Charaktertest. Warum sollte das Spiel in Freiburg mehr Charaktertest sein als andere Partien?", fragt der 44-Jährige, der auf die ordentliche Leistung beim 0:2 gegen Leipzig hinweist. "Man hat gesehen, dass die Mannschaft gewillt war und die nötige Energie und Intensität zeigte." Dennoch sei eines unstrittig: "Nur wenn wir unser Leistungsniveau Spieltag für Spieltag abrufen, werden wir unsere Ziele erreichen. Ein Prozent weniger ist zu wenig."

Freiburgs Pokal-Coup bestätigt Matarazzo

Welchen Einfluss das erfolgreiche Pokalspiel des SC in Hoffenheim am Mittwochabend auf das anstehende Duell haben wird, wird man abwarten müssen. Die Warnstufe hat dieses 4:1 jedenfalls erhöht. "Eine Bestätigung unserer Analyse" nennt es Matarazzo. "Sie waren noch effektiver mit ihrem Umschaltspiel. Davor waren sie nicht so brandgefährlich wie diesmal im Pokal", meint der US-Italiener, dessen Mannschaft mehr denn je gewarnt sein sollte. Das Team von Trainer Christian Streich kassierte in dieser Saison als einziges Team noch kein Gegentor nach einem Konter. Stuttgart hingegen schon acht, nur die SpVgg Greuther Fürth mit elf noch mehr.

Für Matarazzo gehören die Freiburger aktuell mit zu Besten im Klassement. Sie seien "eine komplette Mannschaft, die viele Möglichkeiten hat, um ein Tor zu erzielen. Bei Standards sind sie top in der Liga, sie können auf zweite Bälle gehen und haben die Fähigkeit im Positionsspiel zu agieren. Meistens machen sie das anfangs, bis sie in Führung gehen und dann weniger Risiko eingehen." Was es dem Gegner dann noch schwieriger mache. "Es zeichnet sie eine enorme Defensivleistung aus. Sie verfügen über ein hohes, mannorientiertes Pressing, gleichzeitig kennt jeder aber auch den richtigen Zeitpunkt, um sich in eine kompaktere Grundordnung fallen zu lassen und jeden Ball zu verteidigen."