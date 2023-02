Matarazzo wie Weinzierl: Fünf Hoffenheimer Statistiken, die Sorgen bereiten

Bis auf Rang 16 ist die TSG Hoffenheim abgerutscht, auch der Trainerwechsel hat bislang keinen Effekt gezeigt. Ein besonderer Negativrekord könnte am Samstag in Mainz gebrochen werden.

Pellegrino Matarazzo wusste, dass es nicht einfach werden würde. "Die Situation ist ohne Zweifel anspruchsvoll", sagte der Trainer bei seiner Antrittsrede am 8. Februar. Aber: "Ich bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt und gehe voller Elan und mit großer Zuversicht an die Aufgabe heran."

Ob die Zuversicht inzwischen gewichen ist? Als erster Hoffenheimer Trainer verlor Matarazzo jedenfalls seine ersten drei Partien allesamt, zuletzt mit 0:1 gegen Borussia Dortmund. In den letzten sechs Jahren (seit Anfang 2017) gab es überhaupt nur einen anderen Trainer, der seine drei ersten Partien verlor: Markus Weinzierl 2018/19 beim VfB Stuttgart, die Schwaben stiegen am Saisonende ab.

Doch Matarazzo übernahm auch ein Team, das schon davor das Selbstvertrauen nicht gepachtet hatte. Hoffenheims zwölf Spiele in Folge ohne Sieg sind eingestellter Vereinsrekord (zuvor vom 19. bis zum 30. Spieltag 2008/09). Sollte die TSG am Samstag in Mainz also wieder nicht gewinnen, stünde eine neue Negativmarke in der Vita des Vereins.

Zwei Punkte sammelte das Team in diesen Partien, inzwischen geht aber gar nichts mehr. Die Kraichgauer verloren fünf Liga-Begegnungen in Folge, nur einmal zuvor gab es innerhalb einer Spielzeit eine mindestens so lange Niederlagenserie: vom 12. bis zum 17. Spieltag 2012/13. Damals kassierte Hoffenheim sogar sechs Niederlagen in Folge. In puncto Pflichtspiele hat die TSG die Marke schon erreicht, schließlich verlor sie auch das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig mit 1:3.

Hoffenheim ist übrigens erst das zehnte Team in der Bundesligageschichte, das mit fünf Niederlagen in eine Rückrunde startet - von den bisherigen neun stiegen sieben ab (Borussia Neunkirchen 1965/66, Hannover 1985/86, Stuttgarter Kickers 1988/89, FC Homburg 1989/90, SC Freiburg 1996/97, Hertha BSC 2011/12 und nochmal Hannover 2015/16), zwei hielten knapp die Klasse (Hannover 2009/10 und der VfB Stuttgart 2013/14).

Wie trostlos sich die Rückrunde für Hoffenheim gestaltet, zeigt ein weiterer Fakt: Als einziges Team kommt Hoffenheim in der Rückrunde bislang auf keine einzige Führungsminute.