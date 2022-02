Matarazzo: "Wenn das erste Erfolgserlebnis da ist ..."

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams ...

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:1 (0:0)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Das ist ein bitterer Rückschlag. Wir sind sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht und gefightet hat. Ich bin mir sicher, wenn das erste Erfolgserlebnis da ist, dass wir ins Rollen kommen. Die Mannschaft hat genügend Qualität, auch in dieser Situation die Liga zu halten."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Ich bin total zufrieden, wie der Punkt entstanden ist. Die Mannschaft war von Anfang an hellwach. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren. Es war sicherlich kein Hurra-Fußball in der zweiten Halbzeit, aber wenn du dann zum Ausgleich kommst, ist der Punkt verdient. Ich bin froh, dass das Thema Bayern ad acta ist."

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:2 (1:0)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Aus unserer Sicht ist das eine äußerst unglückliche Niederlage, die sich ein Stück weit unverdient anfühlt. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, fünf Minuten haben wir dann weggeschenkt. Der Weg stimmt in allen Belangen, defensiv und offensiv. Aber wir müssen uns auch klar darüber sein, dass Fußballspiele in kleinen Momenten entschieden werden. Deswegen sitze ich hier auch sauer, weil wir uns nicht belohnt haben."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich war mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Wir haben dann innerhalb kürzester Zeit das Spiel gedreht und dann leidenschaftlich verteidigt. Unterm Strich ist es sicher kein verdienter Sieg, ich nehme ihn trotzdem mit, weil wir das in den letzten Wochen auch häufig von den gegnerischen Trainern gehört haben. Der Sieg tut gut für die Moral. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft."

FC Augsburg - SC Freiburg 1:2 (1:2)

Reiner Maurer (Co-Trainer FC Augsburg): "Wir sind enttäuscht. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir haben viel Leidenschaft gezeigt. Es hat aber die letzte Konsequenz gefehlt, die man im Abstiegskampf braucht. Unter dem Strich ist es sehr schade, dass wir mit leeren Händen dastehen. Wir müssen gegen Dortmund die gleiche Leidenschaft zeigen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Insgesamt waren wir besser als die letzten Spiele. Wir hatten mehr Ruhe am Ball. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so gut. Es war aber kein unverdienter Sieg für uns, auch wenn Alfred Finnbogason am Schluss noch die große Chance zum Ausgleich hatte. Jetzt sind wir froh, weil es zuletzt doch ein bisschen zäh war, dass wir nach zehn Jahren auch mal in Augsburg gewinnen konnten."

Arminia Bielefeld - Union Berlin 1:0 (0:0)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind total happy mit dem Sieg. Wir haben eine leidenschaftliche Mannschaft gesehen, die kompakt aufgetreten ist und den Gang nach vorne gesucht hat. Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das Fazit ist nicht gut. Wir brauchten 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Ich empfand uns in der Anfangszeit als sehr nervös. Bielefeld hat es da aber auch sehr gut gemacht. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten dann auch ein, zwei Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Beim Gegentor verteidigen wir es wirklich schlecht."

1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 3:2 (0:1)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr froh über den Sieg. Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich in Führung gehen. Es ist nicht selbstverständlich, so rauszugehen in der zweiten Halbzeit und das Spiel zu dominieren. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel verdient gewonnen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten Anfangsschwierigkeiten. Wir waren mit der Führung zur Pause gut bedient. Es ist uns nicht ganz gelungen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Wir konnten mit der Führung nicht gut umgehen. In meinen Augen wäre ein Unentschieden fast gerecht gewesen."