Matarazzo warnt vor Awoniyi und Becker

Pellegrino Matarazzo warnt davor, Union ohne den nach Wolfsburg abgewanderten Max Kruse zu unterschätzen. Die Köpenicker verfügen über andere, nicht weniger gefährliche Angreifer.

Die Berliner gehören zu den Mannschaften, die den Schwaben so gar nicht liegen. In sieben Pflichtspielduellen konnte der VfB nur einmal gewinnen (zum Direktvergleich): am 24. April 2017 in der 2. Liga nach einem hart umkämpften 3:1. Dass auch der Kontrahent vom kommenden Wochenende nur einmal, ebenfalls daheim, siegen konnte, ist ein schwacher Trost. Besonders mit Blick auf die Tatsache, dass zwei der übrigen fünf Remis (2:2 und 0:0), Union in der Relegation 2019 genügten, um aufzusteigen und den VfB in die Zweitklassigkeit zu befördern.

Dem wollen die Stuttgarter in dieser Saison unbedingt entgehen. Etwas Zählbares aus der Hauptstadt könnte dem Tabellensiebzehnten dabei helfen. Doch die Mannschaft von Matarazzo sollte gewarnt sein. Ungeachtet ihres Erfolgs gegen Borussia Mönchengladbach (3:2). Dem ersten nach neun erfolglosen Spieltagen. Und ungeachtet des Wechsels von Kruse, der Berlin gen Wolfsburg verlassen hat.

Wir werden Geduld, Hartnäckigkeit und taktische Disziplin brauchen. Pellegrino Matarazzo

"Union ist weiterhin eine extrem unangenehme Mannschaft, die sehr zäh zu bespielen ist und auch in der Defensive ihre Stärken hat", erklärt der VfB-Cheftrainer. "Berlin bietet wenig Räume an, spielt mit einer gewissen Mannorientierung, die Fünferkette deckt mit einem guten Timing, schließt die Räume nach Ballverlust sehr schnell und sehr gut. Es ist schwer, ein Tor gegen sie zu schießen."

Und auch offensiv sei der Klub aus dem Berliner Osten ohne Kruse nicht zu unterschätzen. "Sie haben mit Taiwo Awonjyi und Sheraldo Becker zwei extrem schnelle Spieler mit guter Körperlichkeit. Dazu kommen mit Genki Haraguchi und Grischa Prömel zwei starke Achter, die immer wieder Tiefe suchen", erklärt Matarazzo, dessen Mannschaft es in dieser Saison noch nicht schaffte, zwei Partie in Folge zu gewinnen.

Nächster Versuch Berlin. "Für uns wird es wichtig sein zu erkennen, dass es ein ganz anderes Spiel als Gladbach wird. Wir werden Geduld, Hartnäckigkeit und taktische Disziplin brauchen. Wir müssen auf die ballfernen Achter und Wingbacks aufpassen, die immer im Strafraum auftauchen, und mit einer sicheren Kontersicherung agieren, um ihre tiefen Bälle auf Awoniyi und Becker ausschalten." George Moissidis