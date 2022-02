Matarazzo wackelt nicht: VfB "definitiv" ohne Notfallplan

Die Lage beim VfB Stuttgart wird immer bedrohlicher - nicht aber für Trainer Pellegrino Matarazzo. Vielmehr sollen die Spieler etwas ändern.

Nur ein Punkt aus sechs Spielen, Vorletzter mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, ein verunsicherter Auftritt nach einem eigens anberaumten Trainingslager: Der VfB Stuttgart hat schon in weniger brenzligen Situationen Trainer entlassen. Und doch will er es diesmal ganz anders machen.

Nach Sportdirektor Sven Mislintat hat nun auch Präsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt Pellegrino Matarazzo klar den Rücken gestärkt. "Der Aufsichtsrat steht hinter den Sportverantwortlichen", sagte Vogt am Sonntagabend im SWR. "Wir haben Sportverantwortliche, die in guten Zeiten Verantwortung übernommen haben, und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass sie es auch in der schweren Zeit jetzt machen."

Vogt findet es "viel zu früh, über die 2. Liga zu sprechen"

Der Aufsichtsrat werde alles tun, "was in seinen Möglichkeiten ist, dort zu unterstützen", so Vogt. Das klare Bekenntnis zu Matarazzo ist ein Teil davon. "Wir sorgen definitiv auch dafür, dass es rund um den VfB ruhig bleibt." Auch für den Fall, dass sich der Negativlauf in den kommenden Wochen fortsetzt, gäbe es "definitiv" keinen Notfallplan.

Vogt findet es "auch viel zu früh, dass wir jetzt über die 2. Liga und 'was wäre, wenn' sprechen". Wie Mislintat ("Wir müssen die Köpfe der Spieler frei bekommen") und Vorstandschef Thomas Hitzlsperger ("Die Spieler müssen begreifen, dass sie mehr investieren müssen") setzt er bei der Mannschaft an. "Wir haben das Problem, dass die Spieler die Situation spüren. Sie haben Angst, Fehler zu machen, und leider passieren genau dann die Fehler. Da fehlt ein bisschen Selbstvertrauen."

Trotzdem bleibt Vogt "absolut überzeugt" vom Klassenerhalt. "Wir müssen alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen", sagt er und rechnet sich sogar bei den am Sonntag so furiosen Leverkusenern etwas aus, die am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den VfB empfangen: "Vielleicht kommt uns Leverkusen entgegen, eine spielerisch gute Mannschaft, die mitspielt und nicht nur hinten drinsteht."