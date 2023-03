Matarazzo: "Unnötige Gelb-Rote Karte war der Knackpunkt"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ....

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 2:1 (1:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich habe gewusst, was kommt. Sie hatten zuletzt viele enge Spiele. Wir kamen eigentlich ideal mit dem Tor rein. Wir haben den Kampf angenommen, aber waren auch unsauber im Passspiel. Hoffenheim war sehr aggressiv und präsent, es gab viele kleine Unterbrechungen im Spiel, da kamen wir nicht in den Rhythmus, aber es war alles legitim. Wir sind gerade in einer Phase, wo wir arbeiten, arbeiten und arbeiten müssen."



Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben eine ordentliche Leistung gesehen. Die Knackpunkte waren die Effizienz der Freiburger und die Gelb-Rote-Karte, die unnötigerweise passiert ist. Wichtig ist, dass wir das jetzt verarbeiten und wieder groß werden. Gerade im letzten Drittel müssen wir besser werden."

Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:2 (0:1)

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Dortmund war fußballerisch überlegen. Aber wenn man so zurückkommt, genießt man das. Wir sind froh, dass wir weiter im Rennen sind. Mit diesem 2:2 können wir irgendwo zufrieden nach Hause gehen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele gute Phasen gehabt. In der zweiten wurde es wild, da haben wir den Sieg hergeschenkt. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Wir müssen demütig sein."

Bayern München - FC Augsburg 5:3 (4:1)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben unseren Job erledigt. Die Reaktion auf den frühen Rückstand war sehr gut. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr so viel Kontrolle. Offensiv war es sehr gut, defensiv nicht so. Drei Tore sind zu viel."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Es war ein verdienter Bayern-Sieg. Wir sind sehr gut gestartet. Dann kriegen wir zu einfache Gegentore, da müssen wir mit mehr Konsequenz verteidigen. Dann wird es schwierig gegen eine solche Weltklassemannschaft. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war sehr positiv, die Moral sehr gut."

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir müssen uns eingestehen, dass wir uns gerade sehr viel erarbeiten müssen. Es ist nicht so, dass es einfach aus dem Bauch heraus passiert. Du brauchst Selbstvertrauen, das haben wir gerade nicht. Wir müssen diesen Punkt momentan akzeptieren."

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind durch ein sehr unglückliches Tor in Rückstand geraten. Dann hat die Mannschaft ein gutes Gesicht gezeigt und sich geschüttelt. Wir hatten noch genügend Einschussmöglichkeiten, da hat das Quäntchen Glück gefehlt. Uns steht noch einiges bevor. Ich hoffe, dass die Mannschaft das als etwas Positives mitnimmt."

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3:0 (0:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Es ist für mich aufgrund der Spielanteile ein sehr verdienter Sieg. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, richtig torgefährlich zu werden. Wir mussten immer wieder auf Umschaltsituationen aufpassen. Für uns war es wichtig, dass Janis den Elfmeter hält. Ich hatte das Gefühl, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Es ist ein Sieg, der in unserer Phase wichtig ist."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "0:3 das Spiel zu verlieren, ist hart zu akzeptieren. Es war lange Zeit ein gutes Auswärtsspiel. RB hat das Spiel in der ersten Halbzeit kontrolliert, aber wir haben keine klare Torchance zugelassen. Wir hatten Chancen, die man ganz selten in Leipzig hat. Wir waren nicht effektiv genug. Wenn du auf dem Level spielst, musst du effektiv sein."

Hertha BSC - FSV Mainz 05 1:1 (1:0)

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, sind folgerichtig auch in Führung gegangen. Wir haben es dann verpasst, nachzulegen. Mainz kam besser ins Spiel und macht direkt das Tor. Das Unentschieden heute ist sehr ärgerlich für uns."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit waren wir heute überhaupt nicht hier, Hertha war in allen Bereichen besser. Glück für uns, dass es nur 1:0 steht. Es war schlimm. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, aber am Ende ist es ein glücklicher Punkt, den man gerne mitnimmt."

1. FC Köln - VfL Bochum 0:2 (0:1)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben viele leichte Fehler in allen Bereichen gemacht. Die Jungs haben viel investiert, trotzdem fehlte irgendwo immer ein Zentimeter. Die erste Aktion vom Gegner ist dann gleich ein Elfmeter. Die Abläufe haben gepasst, aber es hat nicht gereicht. Jetzt ist es auch meine Aufgabe als Trainer, Lösungen anzubieten."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben uns in alles reingeworfen, wenig zugelassen. Wir haben heute alles gezeigt, was im Abstiegskampf entscheidend ist. Es ging darum, die letzten elf Spiele anzunehmen. Heute haben wir einen ersten guten Schritt gemacht."