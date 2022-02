Matarazzo: "Überragend, wie die Mannschaft zusammenrückt"

Das 1:1 gegen Bochum hat länger nachgehallt. Mittlerweile haben die Stuttgarter diese gefühlte Niederlage abgehakt. Trainer Pellegrino Matarazzo sieht sogar einen positiven Aspekt.

Der Schock war groß, der Frust riesig. Das späte Unentschieden gegen Bochum hat den VfB Stuttgart regelrecht erschüttert. "Die Spieler und das Trainerteam haben ein, zwei Tage gebraucht, um den Faden wiederzufinden", erzählt Pellegrino Matarazzo. "Beim ersten Training am Montag hat man noch die Nachwirkungen gespürt." Aber mittlerweile habe die Mannschaft ihren Alltag wiedergefunden. "Sie ist sogar ein Stück weit enger zusammengerückt."

Matarazzo optimistisch: "Man merkt, dass wir dran sind"

Eine Reaktion, die den 44-jährigen Trainer Optimismus spüren und verteilen lässt. Es sei "überragend, wie die Mannschaft nach all den Rückschlägen zusammenrückt, zusammenhält und kämpft. Ich spüre eine Mannschaft, die lebt und in der Verfassung sein wird, das Spiel in Hoffenheim zu gewinnen." Woran er dieses Zusammenrücken festmacht? "Das merkt man an der Kommunikation untereinander, an der gegenseitigen Unterstützung auf dem Trainingsplatz", erklärt Matarazzo, für den genau das "unfassbar wichtig ist, um unsere Ziele zu erreichen".

Mit einem Erfolg in Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wolle man einen ersten Schritt machen. Gegen "eine sehr offensivstarke Mannschaft, in der alle kicken können - vom Torwart bis zum Stürmer". Matarazzo, der bei den Kraichgauern als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann tätig war, hat das Gefühl und die Hoffnung, dass der VfB bei seinem Ex-Arbeitgeber die Wende einläuten könnte. "Man merkt, dass wir dran sind. Wir waren in den letzten beiden Spielen schon dran, gegen Bochum sogar näher dran, und sind in der Verfassung, Spiele zu gewinnen."

Kalajdzic ist "der Stürmer, der uns zum Klassenerhalt schießen wird"

Ob mit Sasa Kalajdzic in der Startformation, wird sich nach dem heutigen Abschlusstraining zeigen. "Sasa ist ein Spieler, der, wenn er sich fit fühlt, eine gewisse Präzision hat und kombinationsstark ist", erklärt der Chefcoach. "Er weiß, dass er der Stürmer ist, der uns zum Klassenerhalt schießen wird."

Allerdings habe der Zwei-Meter-Mann aus Österreich nach seiner jüngsten Verletzungspause noch körperliche Defizite aufzuarbeiten. "Aktuell hat er noch ein bisschen Probleme mit der Pumpe, weil er zweieinhalb Wochen nur Lymphdrainagen wegen seiner Wadenverletzung bekommen hat." Er warte nur auf "ein Zeichen von ihm, dass er 60 bis 90 Minuten marschieren kann. Dann steht er auch auf dem Platz."

Dagegen hakt er eine mögliche Rückkehr von Silas in dieser Saison endgültig ab. "Seine Schulter-OP ist gut verlaufen. Aber er wird rund vier Monate fehlen und steigt erst in die Vorbereitung zur neuen Saison wieder ein."

