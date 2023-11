Matarazzo über Beier: "Ich erlebe ihn befreit und glücklich"

Hoffenheims Nachwuchsstürmer Maximilian Beier, der sich zuletzt von seinem Berater getrennt hatte, lebt bei der TSG Hoffenheim auf. Seinen Trainer Pellegrio Matarazzo freut das.

Ob und inwieweit die Trennung vom Berater sich auch auf die Form von Maximilian Beier auswirkte, bleibt Spekulation, sicher ist nur, dass der Hoffenheimer Himmelsstürmer zuletzt gegen Mainz wie auch im jüngsten U-21-Länderspiel nicht mehr an die bislang gezeigten Leistungen in dieser Saison herankam.

Unter der Woche nun hatte der kicker berichtet, dass sich der 21-Jährige - wie zuvor bereits Nationalstürmer Kevin Schade - von seinem langjährigen Berater Maik Barthel getrennt und die Agentur gewechselt hat. Einen causalen Zusammenhang zu dessen sexistischen Post gegenüber der Berliner Co-Trainerin Marie-Louise Eta wollte zwar bislang niemand offiziell ziehen oder bestätigen, die zeitliche Nähe aber lässt keinen anderen Schluss. Schließlich hatte erst einen Monat zuvor noch Beier Barthel seine Vertragsverlängerung bis 2026 anvertraut.

Am Donnerstag bezog nun auch Trainer Pellegrino Matarazzo Stellung zu der Affäre. "Wir als Verein und ich als Trainer verkörpern Werte, Maxi hat Einflüsse bekommen und eine Entscheidung getroffen in seinem jungen Alter, das hat ihn sicher beschäftigt einige Tage", spürte auch der TSG-Coach, "ich erlebe ihn sehr befreit und glücklich aktuell, das ist ein Zeichen, dass es eine richtige Entscheidung war. Wir unterstützen und begleiten die Spieler, auch seine Entscheidung, er geht seinen Weg."

Spielt Beier in Gladbach nun wieder befreit auf?

Nun hoffen sie in Hoffenheim, dass Beier am Samstag in Gladbach auch auf dem Platz wieder befreit aufspielt und an seine starken Leistungen anknüpft. Das Eigengewächs war nach seiner Rückkehr von der Leihstation Hannover voll durchgestartet und führt derzeit die Hoffenheimer Scorerwertung mit sechs Toren und fünf Assists an.

Moerstedt erfreut Matarazzo

Die Schlagzeilen um ein weiteres TSG-Talent erfreut Matarazzo indes uneingeschränkt. Stürmer Max Moerstedt, der in Hoffenheim bereits in der U 19 eingesetzt wird, hat mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft das WM-Finale am Samstag gegen Frankreich erreicht. "Klar verfolge ich das, ich freue mich über seine Erfolge, wir hatten ihn schon bei uns im Training in der ersten Länderspielpause", erklärte Matarazzo, "da hat er gezeigt, dass er ein Toptalent ist. Ein sehr aufgeräumter Junge mit einer gewissen Größe und Spielstärke. Er versteht das Spiel und macht seine Tore, ich freue mich über seinen Weg." Der soll irgendwann wie der Beiers ins Hoffenheimer Profiteam führen.