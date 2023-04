Matarazzo traut Geiger die Nationalelf zu

Dennis Geiger genießt das Vertrauen seines Trainers Pellegrino Matarazzo. Der 24-jährige Mittefeldakteur spielt seine bislang stabilste Saison für die TSG.

Es ist bereits die sechste Saison, die Geiger im Hoffenheimer Profiteam bestreitet. Doch noch nie verzeichnete das Eigengewächs so viele Bundesliga- Einsätze wie in der aktuellen Spielzeit. Mit bislang 23 Spielen, übrigens alle in der Startelf, liegt der 24-Jährige schon jetzt zwei über seiner bisherigen Bestmarke, die er gleich in seiner Debütsaison (2017/18) und zwei Jahre später noch einmal erreicht hatte. Immer wieder hatten den Defensivspieler Blessuren zurückgeworfen, gleich zweimal war er wegen eines hartnäckigen Muskel- und Sehnenanrisses an der Oberschenkel-Rückseite lange ausgefallen.

Ich sehe extrem viel Potenzial in Dennis, wenn er gesund bleibt und Woche für Woche auf dem Platz steht. Pellegrino Matarazzo

Doch aktuell macht Geiger, der sich auch muskulär weiterentwickelt hat, spielerisch wie körperlich einen sehr stabilen Eindruck. "Ich sehe extrem viel Potenzial in Dennis, wenn er gesund bleibt und Woche für Woche auf dem Platz steht", erkennt TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo, "das zeigt auch diese Saison, dass er stabiler ist, er hatte nur kleine Wehwehchen, die aber schnell auskuriert werden." Mit einer entsprechend kontinuierlichen Spielpraxis sieht der 45-Jährige die Leistungsgrenze seines Sechsers auch noch lange nicht erreicht. "Ich traue ihm extrem viel zu, auch irgendwann mal in der Nationalelf aufzulaufen, dieses Potenzial sehe ich", versichert Matarazzo. Und da ist er nicht der einzige.

Immerhin durchlief Geiger sämtliche Juniorenteams des DFB und hätte auch die U 21 als Führungsspieler anführen sollen, die schließlich 2021 auch ohne den am Oberschenkel operierten Stammspieler den EM-Titel holte. "Er ist für mich einer der interessantesten Sechser in der Bundesliga", erklärt Matarazzo, "der die Komponenten Aggressivität und Zweikampfhärte zusammen mit emotionaler Führung und gleichzeitig Spielstärke vereint. Ein toller Typ, man kann sehr gut mit ihm arbeiten. Er ist sehr aufnahmefähig, voll integriert im Team und hat eine Mannschaft um sich, die ihn total unterstützt, das ist eine sehr gute Situation für uns alle."

Matarazzo begrüßt Vertragsverlängerung und lobt Geigers "gutes Gespür"

Umso mehr begrüßt der TSG-Coach, dass sich Geiger nun erneut für die TSG und gegen Mitbewerber wie vor allem Eintracht Frankfurt entschieden und seinen Vertrag um weitere vier Jahre bis 2027 verlängert hat. "Das ist eine super Nachricht, wir freuen uns alle, Dennis bei uns behalten zu dürfen, wir sind nicht der einzige Verein, der um Dennis gekämpft hat", weiß Matarazzo, "das hat eine Signalwirkung für andere Spieler und auch nach außen, er hat sich für die TSG entschieden, das strahlt aus und spricht für unseren Weg." Der für den gebürtigen Mosbacher, der bereits seit seinem elften Lebensjahr für Hoffenheim spielt, nun noch lange weitergeht. Ob als alleiniger Sechser wie aktuell oder mit einem Nebenmann. "Beides ist möglich", davon ist Matarazzo überzeugt, "das hängt davon ab, was wir für einen Gegner haben und welchen Spieler neben ihm. Er hat schon gezeigt, dass er auch als Doppelsechs extrem gut agieren kann, macht es als alleinige Sechs auch sehr gut, weil er ein gutes Gespür hat, wann er in den Infight geht und wann er den Raum schließt."

Auch dieser Trainer und dessen Vertrauen in Geiger dürften den Mittelfeldspieler nun zu diesem Schritt bewogen haben, obwohl die TSG den Klassenerhalt noch nicht sicher hat.