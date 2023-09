Matarazzo sprach nicht mit Nagelsmann über Beier

Vor dem längst ausverkauften Duell am Freitagabend mit Borussia Dortmund spricht der 45-Jährige nicht nur über die Spekulationen um eine Nominierung seines Angreifers in die A-Nationalmannschaft.

Nach vier Toren und einem Assist nach fünf Spieltagen schossen zuletzt Spekulationen ins Kraut, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann habe bereits Maximilian Beier als potenziellen A-Nationalspieler im Blick. Nun kann es im Fußball zuweilen tatsächlich schnell gehen, und der 20-Jährige, der auch in der U 21 bereits getroffen und sogar die Kapitänsbinde übergestreift hat, wäre beileibe nicht der erste Shootingstar, der rasant durchstartet bis in die höchste DFB-Auswahl.

Doch mit seinem Vereinstrainer, der schließlich einst sein Zimmergenosse in der Ausbildung und später sein Assistent in Hoffenheim war, hat der neue Bundestrainer Nagelsmann noch nicht den Austausch zu Beier gesucht. "Ich habe nicht mit Julian darüber gesprochen, und ich bin auch der Meinung, dass Maxi in dieser Richtung keine Schlagzeile mehr braucht", erklärte TSG-Coach Pellegrino Matarazzo am Donnerstag mit Betonung auf in dieser Richtung und versuchte, den Trubel um sein gerade durchstartendes Talent zu dämpfen.

Weghorst "tut unserem Spiel extrem gut"

"Er hat in den letzten Wochen gut geleistet bei uns. Er hat es sich immer verdient zu starten und auch die Tore gemacht. Ich freue mich auch auf seine Weiterentwicklung", versicherte Matarazzo, der Beier durch Diskussionen Richtung Nationalmannschaft nicht vom Tagesgeschäft abgelenkt sehen will, "ich freue mich über jede Schlagzeile über einen Spieler der super leistet, die hat er auch verdient." Damit wäre die Diskussion zumindest vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend beendet. Mal sehen, wie sich Beier da präsentiert und ob sich ihn Nagelsmann bei der Gelegenheit vor Ort ansieht.

Sicher ist derweil jedenfalls, dass der Einsatz von Beiers Sturmpartner Wout Weghorst weiter unsicher ist. Nach seinen Oberschenkelproblemen und der Rippenprellung wird er versuchen, einzusteigen im Abschlusstraining, er ist sicherlich fraglich für das Spiel, aber wir hoffen auf das Beste", so Matarazzo, der die Bedeutung dieses Spielers betonte: "Er tut unserem Spiel extrem gut, welche Räume er schafft für seine Mitspieler, wie er arbeitet für die Mannschaft, das ist schon außergewöhnlich, ich freue mich, wenn er wieder fit ist."

Berisha oder Bebou?

Sollte das am Freitag noch nicht der Fall sein, könnte mal wieder die Stunde von Ihlas Bebou in der Startelf schlagen. Der in der Vorsaison gesetzte Angreifer musste sich zuletzt hinten anstellen. "Ich erlebe ihn akzeptierend, er versteht es, gleichzeitig merkt man schon, dass er auf dem Platz sein möchte, das ist eine sehr gesunde Mischung bei jedem Spieler", registriert Matarazzo, "er hatte eine sehr gute letzte Trainingswoche, auch diese Woche ist er voll dabei, er zeigt mir einfach, dass er die Chance nutzen wird, wenn er sie bekommt." Gegen Dortmund könnte es soweit sein. Aber auch Mergim Berisha wartet noch auf sein Startelfdebüt für die TSG.

Auch Florian Grillitsch, der bei Union Berlin noch wegen muskulärer Probleme fehlte, ist wieder fit und drängt zurück ins Team, statt oder gemeinsam mit Anton Stach, der den Österreicher zuletzt gut vertreten hatte. Zudem steht auch Julian Justvan nach Adduktorenproblemen wieder zur Verfügung, dagegen fällt Innenverteidiger Stanley Nsoki wegen Problemen an der Patellasehne ebenso weiter aus wie die im Aufbautraining befindlichen Dennis Geiger, Marco John und Bambasé Conté.