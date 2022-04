Matarazzo sieht's positiv: "Wir sind sensibilisiert"

Alle drei Duelle zwischen Stuttgart und Bielefeld seit dem gemeinsamen Aufstieg 2020 gingen an die Arminen. Eine Serie, die jetzt enden soll. Trainer Pellegrino Matarazzo glaubt, dass seine Mannschaft aus diesen Niederlagen gelernt hat. "Wir sind sensibilisiert."

Gemeinsam waren Stuttgart und Bielefeld 2020 in die Bundesliga aufgestiegen. Die Arminen als Meister, der VfB als Vize. Und im Oberhaus sollte sich diese Vorherrschaft nach Zahlen fortsetzen. Alle drei Partien seither gingen an die Ostwestfalen, immer zu null. 1:0, 2:0, 3:0 hieß es jeweils. Schlimmer kann es kaum, soll es vor allem nicht werden, wenn es nach den Schwaben geht. "Die Spiele gegen die Arminia haben uns sensibilisiert, wie wir gegen sie spielen müssen, um bestehen zu können", erklärt Matarazzo. "Wir brauchen eine gewisse Wachsamkeit, eine gute Kontersicherung. Es kann sein, dass wir mehr den Ball haben, aber dann müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen, im richtigen Moment ins Risiko gehen, und immer genügend Spieler hinter dem Ball haben."

Typischer DSC-Stil: Hinter die Kette spielen

In den Trainingseinheiten dieser Woche ließ der 44-Jährige üben, wie man dem typischen DSC-Spielstil mit seinen langen Bällen hinter die Kette, dem aggressives Pressing und Gegenpressing sowie dem schnellen Konterspiel beikommen kann. Vor allem sei allerdings der Kopf, die Spielintelligenz gefragt. "Es geht darum zu erkennen, wie viel Chance und wie viel Risiko in jedem unserer Pässe steckt. Es geht um Weiträumigkeit, wenn das Spiel eng ist, und um die richtige Entscheidung, wenn der Gegner ins Gegenpressing geht." Und es wird engräumig werden. "Bielefeld ist eine Mannschaft, die wenige Gegentore kassiert, die kompakt verteidigt, weil sie bei Ballbesitz sehr wenig Risiko eingeht. Sie spielt ein gutes Gegenpressing und ist außerdem in der Lage, Tore zu schießen."

DSC seit vier Spielen torlos - "Es wird zäh"

Wenn auch nicht gerade viele. Genau genommen mit 22 die allerwenigsten der gesamten Liga in der bisherigen Saison. Seit vier Spielen ist die Arminia sogar ohne Tor und stellte damit den vereinseigenen Negativrekord aus der Vorsaison ein. Was für Matarazzo keine Rolle spielt. "Auch wenn sie zuletzt nicht getroffen haben: Sie sind immer gefährlich", sagt der Chefcoach, der kein Torfestival erwartet. "Alle Spiele der Bielefelder sind sehr eng." Deswegen sei schon jetzt klar: "Es wird eng, es wird zäh." Für das eigene Spiel bedeutet das viel Arbeit und mehr Konzentration als sonst schon. "Wir wollen zielstrebig sein, wollen direkt nach vorne spielen." Um unter die Negativserie gegen die Ostwestfalen endlich einen Schlussstrich setzen zu können.