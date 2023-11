Matarazzo ruft "eine Schlüsselphase" aus

Nach dem enttäuschenden Länderspiel in Österreich springt Hoffenheims Trainer Pellegrimo Matarazzo seinem Kollegen Julian Nagelsmann zur Seite.

Die meisten seiner Nationalspieler seien bestens gelaunt und mit neuem Selbstvertrauen von ihren Landesmissionen zurückgekehrt, versichert Pellegrino Matarazzo, "es gab viele positive Erlebnisse, die Highlight lassen wir in der Kabine laufen", verrät der TSG-Trainer, "es waren wieder viele dabei, die Stimmung ist gut, die Jungs sprechen und lachen, das sind positive Zeichen".

Vor allem Andrej Kramaric und Wout Weghorst erschienen euphorisiert nach der jeweiligen finalen EM-Qualifikation für Kroatien und die Niederlande, die Weghorst höchstpersönlich mit seinem entscheidenden Treffer gegen Irland (1:0) besiegelt hatte. "Das tut gut, die Spieler bleiben motiviert, das kann auch kurzfristig Energie freisetzen, aber auch mittel- und langfristig", hofft Matarazzo, "man hält ein gewisses Niveau, ich sehe das absolut positiv für die Jungs und den Verein."

Bis Weihnachten wartet die "Schlüsselphase"

Diesen Schwung soll die TSG nun auch für den Rest des Jahres beflügeln. "Wir haben vor, bis zur Pause Vollgas zu geben. Wir haben noch fünf Spiele und fünf Riesenchancen, uns zu bestätigen in Leistung und Konstanz und uns festzusetzen, um auch ab Januar eine ähnliche Ausgangsposition zu haben", fordert Matarazzo und erhob den Jahresausklang zu einer richtungsweisenden Etappe für das Gelingen dieser Spielzeit: "Das ist eine Schlüsselphase." Es ist spürbar, dass Matarazzo seine Mannschaft nun bewusst pusht und fordert, um Nachlässigkeiten erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Auswärts noch unbesiegt: "Extrem gelitten und viel investiert"

Zudem gilt es, die dürftige Heimbilanz aufzubessern, mit erst einem Sieg rangiert Hoffenheim als Vorletzter in der Heimtabelle aktuell sogar noch einen Punkt und einen Platz hinter Gegner und Gast Mainz, der am Sonntag anreist. "Wir haben zu wenig Punkte, obwohl wir den einen oder anderen Punkt mehr verdient gehabt hätten mit unseren Leistungen", betont Matarazzo, "es ist komplett unterschiedlich zu unseren Auswärtsspielen."

Da sind die Kraichgauer noch unbesiegt und haben erst einmal Punkte abgegeben zuletzt beim 1:1 in Augsburg, beide Bilanzen sollen nun angeglichen werden. "Auch in den Auswärtsspielen gab es immer Phasen, die nicht fußballerisch top waren, in denen wir extrem gelitten und viel investiert haben für unseren Erfolg", erinnert der US-Amerikaner, "dieses Gefühl dürfen wir nun auch zu Hause spüren, wenn notwendig."

Ich kann alles nachvollziehen, was er macht. Matarazzo über Nagelsmann

Unterdessen verfolgte Matarazzo verwundert die Entwicklung um seinen einstigen Lehrgangskollegen und Hoffenheimer Cheftrainer Julian Nagelsmann, der zuletzt als Bundestrainer nach dem enttäuschenden 0:2 in Österreich schwer in die Kritik geraten ist. "Ich bin tatsächlich überrascht, wie schnell sich das alles gedreht hat", versicherte Matarazzo und sprang seinem Kollegen zur Seite, "Julian kommuniziert seinen Weg eigentlich gut, die Kommunikation nach außen ist eine seiner größten Stärken, zu erklären, was er vorhat, warum er welche Entscheidungen trifft. Ich kann alles nachvollziehen, was er macht."

Demnach auch die erneute Nichtberücksichtigung seines Torhüters Oliver Baumann, der trotz einer Vakanz im Tor nach ter Stegens Ausfall weiter auf sein Debüt warten muss. "Oli ist sehr fit trotz seines 'Opi-Alters'", flachste Matarazzo, "er pflegt sich sehr professionell, deshalb glaube ich, dass Oli noch viele Jahre in sich hat. Deswegen schließe ich bei Oli nichts aus, er ist ein Top-Torwart, und wenn er mal die Chance bekommt, hat er sie definitiv auch verdient."