Matarazzo: "Respekt gibt Energie, Angst nimmt Energie"

Für Außenstehende ist das Duell mit Hertha BSC am Sonntag eine Art Finale. Für Stuttgarts Trainer nur eines von vier verbliebenen Saisonspielen. Pellegrino Matarazzo will bei seiner Mannschaft keine Angst, sondern nur Respekt vor der schweren Aufgabe erkennen und meint "Respekt gibt Energie, Angst nimmt Energie".

Wer es mit einem Klub im Abstiegskampf hält, rechnet immer und immer wieder die Spieltage bis zum Saisonende durch (Tabellenrechner). Voller Nervosität und Aufregung, die Matarazzo nicht an sich heranlassen möchte. Auch weil er einen guten Eindruck von seinen Spielern hat. "Die Jungs sind sehr fokussiert, sehr energetisch", sagt der 44-Jährige, der aktuell keinen Handlungsbedarf sieht, die Zügel anzuziehen. "Es ist vor jedem Spiel wichtig, das richtige Maß an Spannung zu finden. Bei zu viel Druck, sollte man diesen filtern und ein wenig Lockerheit reinbringen. Bei zu wenig Spannung muss man etwas tun, damit sich die Jungs straffen." Momentan sei nichts dergleichen gefragt. "Wenn sie etwas brauchen, dann eher Freude und eine breite Brust, um das Spiel positiv zu bestreiten."

Dies legt er allen und jedem ans Herz. Was er auch zu schaffen glaubt. Von Abstiegsangst sei jedenfalls nichts in der VfB-Kabine zu spüren. "Ich würde nicht Angst sagen, sondern Respekt", so der Chefcoach, der Vor- und Nachteil abgleicht. "Respekt gibt Energie, Angst nimmt Energie." Es gebe vor dem Gastspiel bei Hertha BSC am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings keinen Anlass für Aufregung. "Wir wissen, wo wir stehen, wissen, wie wichtig das Spiel ist, und wie viele Spiele wir noch haben. Wir haben Respekt vor der Aufgabe, freuen uns aber auch über die Möglichkeit, die dieses Spiel bietet, wieder den Relegationsplatz zu verlassen."

Und sollte dies nicht gelingen, sei dennoch nichts verloren. "Wenn es das letzte Saisonspiel wäre, wäre es ein Endspiel. Es ist kein Endspiel, es geht um sehr viel und gibt eine Richtung vor. Hinterher wird sich zeigen, wie viel Druck und welche Ausgangssituation wir haben." Selbst im Fall einer Niederlage sei "noch alles möglich. Wir haben noch drei Spiele." Unter denen sich allerdings unweigerlich ein Endspiel befinden wird.