Matarazzo reist nach Corona-Infektion ins VfB-Trainingslager nach

Fünf Tage nach ihren positiven Corona-Tests sind Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo und Stürmer Wahid Faghir auf dem Weg in das Trainingslager des Bundesligisten.

Die häusliche Isolation ist vorbei: VfB-Coach Matarazzo und der 18-jährige Angreifer Faghir, beide am Dienstag noch positiv auf das Coronavirus getestet, begeben sich laut Angaben der Stuttgarter am Sonntagabend nach Weiler. Dort befindet sich der Bundesligist seit Samstag, den 9. Juli, im Trainingslager.

Das Allgäu kann die beiden somit schnell begrüßen. Noch ohne seinen Trainer gewann Stuttgart den Test gegen den Schweizer Meister FC Zürich am Samstag in Friedrichshafen knapp mit 3:2. Die Mannschaft wurde dabei von den Co-Trainern Michael Wimmer und Michael Kammermeyer betreut.

Die zweite Woche im Trainingslager in Weiler wird dagegen wieder mit dem 44-jährigen Matarazzo stattfinden, auch der junge Däne Faghir wird mitmischen. Bis Samstag verweilt der VfB in der Vorbereitung dort. Abschließend steht in Friedrichshafen ein Test gegen Premier-League-Klub FC Brentford (15.30 Uhr) an.